Stimmen Sie ab: Wer wird „Sportstar des Monats“ im Februar?

Der goldene Stern unserer Redaktion, die Trophäe für den „Sportstar“ der Region Donau-Iller, hat sich mittlerweile in der hiesigen Sportszene etabliert. Auch wer im Februar im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, wird damit belohnt. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Januar-Sieger Anil Aslaner. Der Fußballer des FC Birumut Ulm bekam im vergangenen Monat die meisten Stimmen.

Pedro Eliot Narciso Muteba: Was für ein Einstand für den 21-Jährigen. Der Fußballer wurde in der Winterpause vom TSV 1860 München an den Regionalligisten FV Illertissen ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Muteba traf in seinem ersten Pflichtspiel für den FVI schon nach sieben Minuten zum ersten Mal. Der gebürtige Dietersburger (Landkreis Rottal-Inn) gilt übrigens als einer der schnellsten Stürmer aller deutschen Regionalligen.

Maximilian Dallinger: Für den ganz großen Coup hat es mit den Luftgewehr-Schützen des SV Pfeil Vöhringen beim Bundesliga-Finale nicht gereicht. Dallinger steuerte beim Viertelfinal-Aus gegen Titelverteidiger Wiekenberg aber einen Mannschaftspunkt bei. Der 28-Jährige schnappte sich daraufhin spontan das Mikro des Hallensprechers und bedankte sich bei den zahlreichen mitgereisten Fans der Vöhringer für die lautstarke Unterstützung in Rotenburg an der Fulda.

Verena Cerna: Erst kurz vor dem Ziel musste Verena Cerna vom SSV Ulm 1846 bei den deutschen Ultra-Meisterschaften in Ubstadt-Weiher/Baden über 50 Kilometer ihrem hohen Tempo Tribut zollen. Sie holte aber bei ihrem ersten Lauf über diese Distanz unerwartet die Silbermedaille. Zudem siegte Cerna unangefochten in der Altersklasse W 40, in der sie damit ihrer großen Medaillensammlung einen weiteren deutschen Meistertitel hinzufügte.

Aaron Buntrock: Er ist Denker und Lenker bei den Hockey-Herren des SSV Ulm 1846. Buntrock führte die Männer als Spielertrainer in der Hallenrunde zum Meistertitel in der 2. Regionalliga und damit auch zum Aufstieg in die 1. Regionalliga. So hoch haben die SSV–Herren seit acht Jahren nicht mehr gespielt. Der 28-Jährige trägt seit 2021 das Ulmer Trikot, seit eineinhalb Jahren ist er auch Trainer.

Niko Jerkic: Der 17-Jährige aus Weißenhorn hat das europaweit bedeutendste Turnier für den Basketball-Nachwuchs am Orange-Campus gerockt. Gegen Dubai waren es 21, gegen Villeurbanne 17, gegen Kaunas elf und gegen eine internationale Auswahl sogar 24 Punkte. Insgesamt war Jerkic mit 18,5 Punkten im Schnitt bester Werfer seiner Ulmer Mannschaft, die bei der „Next Gen Euro League“ Dritter geworden ist.

So können Sie für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen

Bis Montag, 10. März 2025, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und dem Namen Ihrer Favoritin oder Ihres Favoriten an sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am meisten Stimmen bekommen hat, erhält die Trophäe unserer Redaktion und einen individuellen Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.