Maximilian Rau führt FV Altenstadt mit Hattrick zum 4:2-Sieg über FC Silheim

Lokalsport

Altenstadts Maximilian Rau erzielt einen Hattrick binnen fünf Minuten

Maximilian Rau besiegt den FC Silheim fast im Alleingang. Beim 4:2-Erfolg des FV Altenstadt in der Kreisliga A3 trifft der Stürmer drei Mal.
Von Oliver August
    • |
    • |
    • |
    Der FV Altenstadt nutzte gegen den FC Silheim die Fehler des Gegners gnadenlos aus.
    Der FV Altenstadt nutzte gegen den FC Silheim die Fehler des Gegners gnadenlos aus. Foto: Roland Furthmair

    Der FV Altenstadt siegte gegen den FC Silheim mit 4:2 und übernahm damit die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A 3. Für die Bibertaler lässt sich der Sonntagnachmittag am besten so zusammenfassen: vorne zu harmlos und hinten zu anfällig. So sah es auch deren Trainer Andre Ansorge: „Wir haben hinten vier entscheidende Fehler gemacht, die alle zu Gegentoren geführt haben, und vorne haben uns in vielen Situationen der Mut und die Entschlossenheit gefehlt.“

