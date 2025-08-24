Altenstadts Maximilian Rau erzielt einen Hattrick binnen fünf Minuten

Der FV Altenstadt siegte gegen den FC Silheim mit 4:2 und übernahm damit die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A 3. Für die Bibertaler lässt sich der Sonntagnachmittag am besten so zusammenfassen: vorne zu harmlos und hinten zu anfällig. So sah es auch deren Trainer Andre Ansorge: „Wir haben hinten vier entscheidende Fehler gemacht, die alle zu Gegentoren geführt haben, und vorne haben uns in vielen Situationen der Mut und die Entschlossenheit gefehlt.“

