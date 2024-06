Motorsport

Vor dieser Rennfahrerin aus Buch haben die Männer Respekt

Plus Ilka Zeller fährt mit ihrem seltenen BMW E21 im württembergischen Slalompokal. Die Motorsportlerin aus Buch ist in ihrer Autoklasse die einzige Frau.

Von Stephan Schöttl

Sie leben für ihre Leidenschaft, sind aber nach wie vor die Minderheit in einer Männer-Domäne. Frauen wie Ilka Zeller sind seit Jahrzehnten im Motorsport unterwegs, kämpfen in diesem Metier nicht nur um Siege, sondern auch um Respekt und gegen Klischees. Die 53-Jährige aus Buch fährt mit ihrem BMW E21 im württembergischen Slalompokal. In ihrer Klasse ist sie die einzige Frau am Steuer – und hat zur klassisch-konservativen Rollenverteilung eine klare Meinung: „Um aufs Gaspedal zu drücken und zu lenken, ist es völlig egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist.“ Sie jedenfalls hat sich den Respekt der Konkurrenten erarbeitet. „Ich fühle mich ernstgenommen, werde von den anderen Fahrern weder geschont, noch bemitleidet“, erzählt Zeller.

Schon als Kind war sie regelmäßig bei Autorennen dabei, seit 2004 fährt sie selbst mit. Früher startete sie in erster Linie bei Bergrennen, inzwischen nimmt sie am Automobilslalom teil. Eine ganz andere Welt. Dabei gilt es, sein Fahrzeug auf einem durch Pylonen abgesteckten Parcours am Limit zu bewegen, ohne dabei eines der Hindernisse umzustoßen. „Nur Piloten, die den passenden Rhythmus finden und das richtige Gefühl für ihr Fahrzeug und die Geschwindigkeit haben, schaffen es schnell und vor allem fehlerfrei ins Ziel“, schreibt der ADAC auf seinen Motorsportseiten im Internet.

