Oliver Batista Meier wechselt zum SSV Ulm 1846 Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich für die Rückrunde noch einmal personell verstärkt und Oliver Batista Meier vom Drittligisten Dynamo Dresden verpflichtet. Der 23-jährige hat den Medizincheck in Ulm bereits hinter sich, einen Vertag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben und seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert.

Sollte er bereits am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Einsatz kommen, wäre das für ihn ein ganz besonderes Spiel: Batista Meier wurde im Nachwuchs des FCK ausgebildet, später auch beim FC Bayern München. Weitere Stationen waren der SC Heerenveen in den Niederlanden, der SC Verl, Grashoppers Zürich und Dresden. Der Stürmer gewann mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern die Meisterschaft in der 3. Liga und in der Regionalliga, mit den Profis wurde er deutscher Meister und Pokalsieger.

Das sagt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele zum Neuzugang

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Mit Oli bekommen wir einen tollen Spieler dazu, der uns die Möglichkeit bietet, in der Offensive noch variabler zu werden. Wir machen in dieser Transferphase bewusst keine Schnellschüsse, sondern schauen genau, wer zu uns passt und welche Möglichkeiten wir haben.“