Kult-Reporter auf Kabinentour: Bestnoten für den EC Senden

Für die EC Senden Crocodiles hat die Saison in der Eishockey-Bezirksliga begonnen. Zwei Spiele hat die Mannschaft bereits absolviert, den Auftakt daheim gegen die EG Woodstocks Augsburg mit 6:3 gewonnen und beim Mitfavoriten ESV Türkheim 1:5 verloren. Am Wochenende sind gleich zwei Spiele zu absolvieren: Am Freitag (19.30 Uhr) ist die 1b-Mannschaft von Bayernligist Schongau zu Gast in der Illerau, am Sonntag (18.30 Uhr) geht’s nach Memmingen zur SG Maustadt. Den ersten Höhepunkt der Spielzeit 2024/2025 gab es für die Sendener aber schon vor dem ersten Punktspiel. Im Stadion schaute hoher Besuch vorbei: der ehemalige Eishockey-Torwart Patrick Ehelechner, der seit seinem Karriereende unter anderem als TV-Experte, Moderator, Kult-Kommentator und Torwarttrainer arbeitet.

Im sozialen Netzwerk Instagram hatte der 40-Jährige eine Challenge gestartet. Sein Ziel ist es, 100 Eishockey-Kabinen in Deutschland zu besuchen. Die Vereine waren aufgerufen, sich zu bewerben. Und so führte Ehelechners Weg durch die Republik auch nach Senden, um dort hinter die Kulissen der Crocodiles zu schauen. Der Reporter war begeistert. Seine ersten Worte beim Betreten der Umkleideräume: „Wow, schaut euch das bitte mal an!“

An der Decke strahlt LED-Licht in den Vereinsfarben. Jeder Spieler hat seinen festen Platz in der Kabine, das Equipment ist fein säuberlich aufgereiht. Schutzausrüstung samt Helm, Hose, Trikot, Schlittschuhe. Ehelechner inspiziert in seinem kurzen Video alles ganz genau – auch den verschließbaren Spint, den es für jeden Spieler gibt. Der Inhalt? Bleibt geheim. Selbiges gilt auch für den Kühlschrank, der in der Trainerkabine steht. Grinsend sagt Ehelechner dazu lediglich: „A bisserl was ist drin. Trinken ist immer wichtig.“ Bei der Sitzprobe gibt es Bestnoten vom Ex-Profi für den Bezirksligisten, auch der neue Duschtrakt begeistert ihn. Sein Gesamtfazit fällt entsprechend positiv aus: „Eine mega-coole Kabine.“

Für den EC Senden war es beste Imagewerbung, viele Arbeitsstunden hat der Verein in die Sanierung seiner Funktionsräume investiert.