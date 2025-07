Philipp Herkenhoff verlässt die Ulmer Basketballer

Nach den beiden NBA-Drafts von Noa Essengue und Ben Saraf, die es in der kommenden Saison in die beste Basketball-Liga der Welt zieht, vermeldet Bundesligist Ratiopharm Ulm einen weiteren Abgang: Philipp Herkenhoff verlässt die Stadt und spielt künftig für den Erstliga-Konkurrenten Rasta Vechta. Herkenhoff war 2021 nach Ulm gewechselt und wurde seitdem einmal Meister und einmal Vizemeister, zudem stand er mit seiner Mannschaft im Pokalfinale. Herkenhoff sagt: „Meine Freundin und ich haben vier wunderbare Jahre in Ulm erleben dürfen, voller Momente, die für immer bleiben werden: die Meisterschaft natürlich, das dramatische Finale gegen die Bayern in diesem Jahr. Das alles und auch die Fans haben für immer einen Platz in meinem Herzen.“

Vor allem seine Distanzwürfe machten oftmals den Unterschied. 168 Spiele absolvierte Herkenhoff in Orange, 66 Mal lief er im Eurocup für die Ulmer auf. Er entwickelte sich vom verlässlichen Rollenspieler zum Anführer und zeigte sich immer wieder in Schlüsselsituationen mit besonders starken Auftritten. Dabei spielte der Distanzwurf eine beachtliche Rolle: 116 seiner 328 Versuche von jenseits der Dreierlinie fanden ihr Ziel.

Das sagt Trainer Ty Harrelson zum Abgang von Philipp Herkenhoff

Schon bevor Ratiopharm Ulm in die Vertragsgespräche mit den deutschen Spielern einsteigen wollte, hatte Herkenhoff ein Angebot für eine Rückkehr nach Vechta vorliegen. Für seinen Heimatverein hatte er bereits von 2018 bis 2021 in der BBL gespielt. Auch wenn ihn die Ulmer Verantwortlichen sehr gerne am Orange Campus behalten hätten, war die Frist für eine Entscheidung zu knapp bemessen. Trainer Ty Harrelson, der vor der Saison ebenfalls aus Vechta gekommen war, sagt: „Phil hat eine großartige Saison für uns gespielt. Mit seinem Spiel und seiner Führungsstärke hat er uns geholfen, das Finale zu erreichen. Aus Sicht des Trainers war er immer jemand, auf den wir uns verlassen konnten. Ich wünsche ihm alles Gute und bin überzeugt, dass er bei seiner Rückkehr nach Vechta in guten Händen ist.”