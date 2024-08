Man kennt sich bestens: Im Pokal trifft Türkspor Neu-Ulm auf Buch

Wenn am Samstag die dritte Runde im württembergischen Verbandspokal über die Bühne geht, könnte man die Paarungen glatt mit einem normalen Spieltag der neuformierten Landesliga Gruppe 4 verwechseln. Dort beginnt der Spielbetrieb allerdings erst in einer Woche. Für den Bezirk Donau-Iller finden sich dabei neue und noch ungewohnte Namen wieder.

Mit dem TSV Riedlingen, er hat in Runde zwei vor einer Woche Landesliga-Aufsteiger Türkgücü Ulm aus dem Rennen geworfen, dem SV Mietingen und der TSG Ehingen sind neben dem TSV Buch, Türkspor Neu-Ulm und der SSG Ulm 99 sowie dem FC Blaubeuren allesamt Vereine aus eben dieser neuen Staffel noch im laufenden Pokal-Wettbewerb. Lediglich Oberligist FV Ravensburg stört den trauten Reigen. Die Ravensburger sind dafür allerdings auch erst am kommenden Mittwoch in Riedlingen gefordert. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es in Neu-Ulm zu einem mittlerweile vertrauten Duell. Es stehen sich mit Türkspor und der SGM Buch/Obenhausen zwei Teams aus dem „alten“ Bezirk gegenüber. Nicht nur in den Punktrunden, auch im WFV-Pokal gab es diese Paarung bereits mehrfach. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren benötigte Türkspor beim 4:2 in Buch die Verlängerung, die letzten beiden Punktspiele endeten jeweils ohne Sieger mit 1:1. „Da wissen wir gleich, wo wir stehen“, sagt Buchs Trainer Harry Haug. Er hat momentan keine größeren personellen Sorgen und berichtet lediglich von kleineren Blessuren. Für ihn beginnt in Neu-Ulm damit quasi eine „türkische Woche“: Zum Ligaauftakt hat man in einer Woche dann Türkgücü Ulm im Felsenstadion zu Gast.

Die SSG Ulm 99 spielt bei der TSG Ehingen

Auf Reisen geht auch die SSG Ulm 99. Bei der TSG Ehingen (Samstag 15.30 Uhr) können die Ulmer mit ihren neuen Trainer Martin Klarer (vorher SC Staig) gleich auf Tuchfühlung zu einem neuen Landesligakonkurrenten gehen. Interessanterweise treffen sowohl Türkspor und Buch, als auch Ehingen und die SSG 99 am 21. September an jeweils gleichen Stellen in der Punktrunde erneut aufeinander. Bereits um 15 Uhr wird am Samstag schließlich noch die Partie zwischen dem SV Mietingen und dem FC Blaubeuren angepfiffen.