Illertissen gegen Buchbach: Duell der Regionalliga-Urgesteine

Mit dem TSV Buchbach taucht am Freitagabend (19 Uhr) ein alter Bekannter zum fälligen Punktspiel der Regionalliga Bayern in Illertissen auf. Der Kultverein musste allerdings vergangene Saison durch die Mühlen der Relegation, um letztlich den Klassenerhalt zu schaffen. Seit der Gründungssaison der Regionalliga Bayern 2012/2013 sind beide Mannschaften dabei, zählen also quasi zu den Urgesteinen der Liga. Zum 24. Mal trifft man am Freitag aufeinander, wobei die Buchbacher statistisch die Nase vorn haben.

Neun Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen lautet die Bilanz der Oberbayern. Statistik hin oder her, eines steht jetzt schon fest: Es wird wieder ein umkämpftes Spiel werden. Die Buchbacher sind bekannt für ihre einsatzfreudige Grundeinstellung, geben nie auf. Auch wenn insgesamt sieben Spieler den Verein verlassen haben, meist Ergänzungsspieler, so kann man nicht von einer Grunderneuerung des Kaders sprechen. Im Gegenteil. Mit Leon Tutic von TSV 1860 München, Marcel Brinkmann aus Ingolstadt, Andreas Hirtlreiter aus Unterhaching und Sascha Hingerl aus Memmingen hat man sich mit spielstarken Leuten ergänzt. Allerdings steckt man bereits wieder in den gefährdeten Regionen, hat erst ein Spiel gewonnen und drei verloren. Das ändert jedoch an der Zielsetzung des FV Illertissen nichts, er strebt den dritten Heimsieg in dieser Saison an.

Das sagt Illertissens Trainer Holger Bachthaler über den TSV Buchbach

Das sieht auch Trainer Holger Bachthaler so. Er sagt: „Der TSV Buchbach verfügt über ein gestandenes Regionalligateam mit erfahrenen und individuell sehr starken Spielern. Wir haben unser Spiel gegen Hankofen sehr kritisch mit den Jungs analysiert und benötigen am Freitag eine deutliche Leistungssteigerung. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist nach dem gelungen Saisonstart sehr gut, entsprechend konzentriert werden wir die schwere Aufgabe gegen Buchbach angehen.“

Seine Mannschaft geht als Tabellenführer ins Spiel, ist ungeschlagen und hat erst ein Gegentor kassiert. Der Kader des FVI ist komplett, lediglich der Einsatz des erkrankten Maximilian Neuberger ist fraglich.