Nach starker Vorbereitung beginnt für die Handballer des SC Vöhringen die Saison

Am Samstag um 19.30 Uhr starten die Handballer des SC Vöhringen im heimischen Sportpark in die neue Saison der Männer-Landesliga. Gegner zum Auftakt ist kein Unbekannter: der TV Altenstadt, der nach einem überzeugenden Saisonfinale in der Bezirksoberliga als Aufsteiger in die Landesliga zurückkehrt.

Dort trafen beide Teams in der Saison 2023/2024 zuletzt aufeinander. Der SCV kam damals im Heimspiel nicht über ein Unentschieden hinaus, gewann auswärts jedoch deutlich. Mit der Vorbereitung ist man auf Vöhringer Seite soweit zufrieden. Bei hoher Trainingsbeteiligung hat die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht, was sich im Pokalspiel vergangenes Wochenende bereits andeutete. Die Mischung im neu formierten SCV-Team scheint zu stimmen. So wird der erste Gegner gleich Gradmesser zum anvisierten Saisonziel: frühzeitig Punkte sammeln und ohne Abstiegssorgen eine ruhigere Spielzeit zu erleben als in den Jahren zuvor.

Die Trainer freuen sich über die „Lernbereitschaft der jungen Spieler“

Das Trainerteam Christoph Klingler/Kevin Betz ist überzeugt, dass sich der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft durch die Energie und Lernbereitschaft der jungen Spieler und der Erfahrung der Routiniers positiv auswirken wird. Die jungen Spieler sind flexibel einsetzbar, was gute Rotationsmöglichkeiten bietet und hilft, die Belastung im Team zu verteilen. „Wir stehen im Umbruch, haben aber viel Potenzial und wollen Schritt für Schritt wachsen. Wenn wir unsere Leistung konstant abrufen, können wir jede Mannschaft ärgern“, sagt Trainer Betz.

Die Handballerinen des SC Vöhringen sind im Bezirkspokal gefordert

Die Vöhringer Handballerinnen starten mit dem Wettbewerb um den Bezirkspokal in die neue Saison. Am Samstag (17 Uhr, Sporthalle beim Werkgymnasium) müssen sie beim Heidenheimer SB ran, der in der Bezirksklasse spielt. Eine gute Gelegenheit, nach der langen Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen die Spielzüge in der Offensive und die Stabilität der Abwehr zu testen. Die SCV-Frauen sind zwar klar favorisiert, urlaubsbedingt fehlen allerdings einige Stammspielerinnen.