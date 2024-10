SGM Aufheim/Holzschwang ist die Tabellenführung wieder los

Nach nur einer Woche auf dem Gipfel ist die SGM Aufheim/Holzschwang die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga wieder los. Die Mannschaft von Trainer Johannes Paul unterlag dem SC Staig im Spitzenspiel ziemlich unnötig mit 0:1. „Wir haben in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen und uns in der zweiten Halbzeit für eine klare Leistungssteigerung nicht belohnt“, fasste der Trainer-Jungspund die Partie zusammen.

