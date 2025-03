Tabellenführer Ingstetten/Schießen glänzt mit Effektivität

Die SGM Ingstetten/Schießen hat durch ihren 3:1-Heimsieg über den TSV Holzheim die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A 3 erfolgreich verteidigt. Dabei legten die Gastgeber vor allem im ersten Durchgang eine fast schon brutale Effektivität an den Tag, denn sie machten aus drei Chancen zwei Tore und gingen deswegen mit einem 2:1-Vorsprung in die Pause. So sah das auch der Holzheimer Trainer Matthias Michel: „Ich glaube, heute hat nicht das bessere, sondern das effektivere Team gewonnen. Ich kann meiner Mannschaft überhaupt kein Vorwurf machen“.

Oliver August Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis