Sportstar des Monats: Wer gewinnt das März-Voting?

Der goldene Stern unserer Redaktion, die Trophäe für den „Sportstar“ der Region Donau-Iller, hat sich mittlerweile in der hiesigen Sportszene etabliert. Auch wer im März im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, wird damit belohnt. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Februar-Sieger Aaron Buntrock. Der Hockey-Spielertrainer des SSV Ulm 1846 bekam im vergangenen Monat die meisten Stimmen.

Alina Dalaslan: Im November des vergangenen Jahres war die junge Frau aus Illertissen in der wohl härtesten Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) in der usbekischen Hauptstadt Taschkent Weltmeisterin bei den Amateuren geworden. Jetzt eroberte sie die ganz große Bühne. Die 24-Jährige feierte vor beeindruckender Kulisse in der Stuttgarter Schleyer-Halle ein erfolgreiches Profidebüt im Käfig – und das Medieninteresse an Dalaslan explodierte schlagartig.

Yannick Glessing: Schon seit 2016 spielt der Stürmer für den FV Illertissen. Zahlreiche wichtige Tore hat der 27-Jährige seitdem für den Verein erzielt, eines ist im März 2025 dazugekommen. Glessing löste mit seinem Treffer zum 1:0 gegen den Drittligisten und Titelverteidiger FC Ingolstadt das Ticket fürs Finale im Wettbewerb um den bayerischen Totopokal. Dort trifft der FVI Ende Mai auf die SpVgg Unterhaching.

Lukas Tannheimer: Das Talent scheint in der Familie zu liegen. Lukas Tannheimer ist nicht nur der Bruder der erfolgreichen Biathletin Julia Tannheimer, sondern räumte auf internationaler Ebene auch selbst ab. Der 17-Jährige vom DAV Ulm war bei der Junioren-WM der Biathleten in Östersund/Schweden einer der großen Gewinner, holte sich die Goldmedaille im Sprint über 7,5 Kilometer sowie jeweils Silber mit der Mixed-Staffel und der deutschen Junioren-Staffel.

Daniel Muntaniol: Der Sportler vom Taekwondo-Verein Varol aus Neu-Ulm ist zum Seriensieger geworden. Bei der deutschen Meisterschaft in Wuppertal trat er in der Juniorenklasse bis 68 Kilogramm an. Mit einer makellosen Leistung gewann er alle vier Kämpfe und sicherte sich damit bereits seinen fünften deutschen Meistertitel. Der junge Kampfsportler bestätigte damit erneut sein großes Talent.

Wolfgang Berrens: Was für ein Comeback! Im Mai 2024 hatte der Leichtathlet aus Osterberg einen Herzinfarkt erlitten, nicht einmal ein Jahr später feierte der Sportler der Leichtathletikgemeinschaft Iller-Schwaben bei den deutschen Meisterschaften der Senioren in Kalbach bei Frankfurt einen großen Erfolg, wurde in seiner Alterskasse Zehnter über 400 Meter. In der bayerischen Rangliste belegt er im Moment über 60, 200 und 400 Meter sogar Platz eins.

So können Sie für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen

Bis Montag, 7. April 2025, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und dem Namen Ihres Favoriten an sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am meisten Stimmen bekommen hat, erhält die Trophäe unserer Redaktion und einen individuellen Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.