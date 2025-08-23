Der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern gewinnt auch in Illertissen

Auch der FV Illertissen schaffte es am Freitagabend nicht, die weiße Weste der SpVgg Unterhaching, Tabellenführer der Regionalliga Bayern, zu beflecken. Mit 2:1 (1:0) gewannen die Oberbayern im Illertisser Vöhlinstadion gewann auch ihre fünftes Punktspiel, marschieren damit weiter an der Spitze. Dass es so weit kam, war dem Spielverlauf der ersten Halbzeit nach nicht abzusehen. Die Partie war völlig ausgeglichen, ehe die 45. Minute dem Spiel vermutlich die entscheidende Wende gab.

Schiedsrichter Christopher Schwarzmann entschied im Mittelfeld nach einem Zweikampf, der aus Sicht der Illertisser völlig normal war, auf Freistoß für Unterhaching. Die Hausherren konnten das überhaupt nicht verstehen, da der Unparteiische kurz zuvor bei einem nahezu identischen Zweikampf mit Beteiligung des Illertisser Abwehrspielers Max Neuberger nicht eingegriffen hatte.

Prompt machten die Hachinger aus dieser Situation das 1:0. Simon Skarlatidis, bekannt für seine gefährlichen Standards, flankte auf den Kopf von Manuel Stiefler und FVI.-Torhüter Michel Witte konnte trotz toller Reaktion den Treffer nicht verhindern. Bis dahin hatten beide Mannschaften schon je eine gute Möglichkeit gehabt, ansonsten sah man zwei taktisch gut eingestellte Teams. Bei den Gästen scheiterte bereits nach wenigen Minuten Jorden Aigboje aus kurzer Entfernung an Illertissens Torhüter Michel Witte (5.). Auf der anderen Seite jagte Daniel Hausmann die Kugel nach schöner Kombination über das Tor (15.). Die Partie war in der Folge durchaus ansehnlich und beide Konkurrenten ließen so gut wie nichts zu.

Trainer Holger Bachthaler setzt alles auf die offensive Karte

Das änderte sich mit Beginn der zweiten Hälfte, vor allem dadurch, dass die Gäste ihren ersten gefährlichen Angriff zum 2:0 nutzten. Die Flanke von Simon Skarlatidis war eigentlich zu weit, doch Christopher Negele erwischte sie noch, legte auf Jorden Aigboje zurück, der eiskalt verwandelte. Illertissens Trainer Holger Bachthaler reagierte sofort, brachte mit Daniel Gerstmayer und Tobias Rühle zwei Stürmer. Kurz zuvor hätte Milos Cocic schon das Anschlusstor erzielen können, vergab aber den Querpass von Yannick Glessing. Dafür machte es der Illertisser Mittelfeldspieler in der 73. Minute besser, setzte einen direkten Freistoß ins Eck zum 1:2. Seine Mannschaft warf nun alles nach vorn und in der 75. Minute bot sich Tobias Rühle eine gute Chance zum Ausgleich, doch er traf die Flanke von Marco Gölz am Fünfmeterraum nicht richtig, zielte drüber.

Icon Galerie 16 Bilder In der Regionalliga Bayern hat der FV Illertissen gegen die SpVgg Unterhaching mit 1:2 verloren. Der Drittliga-Absteiger bleibt damit ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Mit Nico Hellbock kam noch ein weiterer Stürmer beim FVI, doch der „verdiente Ausgleich“, wie Unterhachings Präsident Manni Schwabl später konstatierte, wollte nicht mehr gelingen.

FV Illertissen: Witte – Gölz (87. Helbock), Zeller, Neuberger, Heckmann (68. Irigoyen) – Embaye (60. Rühle), Cocic, Hingerl, Hausmann (60. Gerstmayer) – Milic, Glessing.