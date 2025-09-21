2:1 gegen Regensburg: Ulm gewinnt mit Interimstrainer Moritz Glasbrenner

Nach dem Schlusspfiff gab es erst einmal jede Menge Umarmungen für den neuen Mann. Moritz Glasbrenner, der nach dem Trainer-Beben unter der Woche als Interimscoach auf den freigestellten Robert Lechleiter folgte, feierte mit dem SSV Ulm 1846 Fußball eine gelungene Premiere als Chef im Profifußball. Seine Spatzen gewannen mit 2:1 gegen den SSV Jahn Regensburg und traten dabei über 90 Minuten engagiert auf. Die Erleichterung war entsprechend riesig. Auf dem Platz, auf der Bank und auf den Rängen.

Vor dem Spiel war oft von Mut die Rede. Mutiger wollten sie auftreten, die Spatzen. Glasbrenner hatte das System umgestellt, baute wie bei seiner U19 auf eine Viererabwehrkette. Und dann das: Mit ihrem ersten Torschuss gingen die Oberpfälzer in Führung, Benedikt Bauer traf zum 0:1 (4.). Gar nicht gut, für eine Mannschaft, die in diesen Wochen ohnehin verunsichert wirkt. Dabei hätten die Ulmer zu diesem Zeitpunkt selbst schon führen können, ja vielleicht sogar müssen. Doch nach einer Freistoßflanke köpfte Elias Löder in der ersten Minute freistehend neben das Tor. Die Hausherren schüttelten den ersten Schock aber schnell ab, nahmen dann tatsächlich mutig das Heft in die Hand und ließen den Ball gut laufen. Regensburg zog sich weit in die eigene Hälfte zurück und lauerte auf Fehler des Gegners. Entlastung gab es für die Gäste in dieser Phase der Partie aber kaum.

Aus einem gut funktionieren Kollektiv ragte vor allem Leon Dajaku heraus, erst vor Kurzem nachverpflichtet. Er brachte Spielwitz auf den Rasen, setzte sich auch körperlich robust durch und seine Mitspieler in Szene. Nur Zählbares sprang dabei zunächst noch nicht heraus. Das war das grundlegende Problem im Spiel des SSV. Vieles sah zwar schön aus, war aber nicht zu Ende gedacht, geschweige denn zielführend. Die einzige Aktion, die vor der Pause richtig gefährlich war, spielte sich auf der anderen Seite ab. Dustin Forkel kam völlig frei zum Abschuss, wollte den Ball über Christian Ortag lupfen, doch der Ulmer Keeper hatte aufgepasst.

Elias Löder und Andre Becker drehen die Partie zu Gunsten des SSV Ulm 1846 Fußball

Die zweite Halbzeit begann mit dem ersehnten Erfolgserlebnis. Just in dem Moment, in dem im Spatzen-Fanblock die ersten Bengalos gezündet wurden, gab es auch auf dem Feld einen Angriff mit Knall-Effekt: Eine Hereingabe von Andre Becker verwertete Elias Löder aus kurzer Distanz zum 1:1 (50.). Ulm blieb dran, wollte nachlegen und hatte nach wie vor mehr vom Spiel. Mit freundlicher Mithilfe der Gäste kam der SSV zum zweiten Treffer. Einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung nutzten die Hausherren, Niklas Kölle flankte von der Grundlinie in die Gefahrenzone vor dem Tor und dort vollstreckte Andre Becker zum 2:1 (62.). Zu diesem Zeitpunkt war die Führung längst verdient.

Die wäre kurz darauf um ein Haar schon wieder dahin gewesen. Gleich zwei Mal war Regensburg ganz dicht dran am Ausgleich. Erst verzog der eingewechselte Philipp Müller knapp, dann blockte Ulms Max Scholze einen Kopfball von Eric Hottmann aus spitzem Winkel. Es kam jetzt darauf an, mutig zu bleiben und auf das dritte Tor zu drängen - gleichzeitig aber nicht ins offene Messer zu laufen. Die Gäste wurden wieder bissiger, legten den Vorwärtsgang ein. Die Spatzen waren dadurch vermehrt defensiv gefordert, meisterten die Aufgabe aber zusammen. Nur Lucas Röser stand noch vorn in der Spitze und wartete auf Zuspiele, der Rest machte hinten die Räume dicht. Die letzten Minuten bestritt der SSV in Überzahl, da Regensburgs Benedikt Saller nach hartem Einsteigen gegen Luis Görlich Rot sah. Das spielte den Ulmern freilich in die Karten und brachte ihnen die nächsten Punkte.

SSV Ulm 1846 Fußball gegen Jahn Regensburg: So haben sie gespielt

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag - Kölle, David, Seegert (81. Boller), Scholze - Dressel, Brandt (76. Westermeier) - Dajaku (76. Brown), Löder, Besong (67. Görlich) - Becker (76. Röser).

SSV Jahn Regensburg: Gebhardt - Wurm, Strauss, Ziegele - Bauer (79. Asante), Fein (86. Seidel), Mätzler (66. Müller), Stolze (46. Saller) - Dietz (46. Hottmann), Eichinger, Forkel.

Tore: 0:1 Bauer (4.), 1:1 Löder (50.), 2:1 Becker (62.).

Gelbe Karten : Brandt, Dressel, Scholze - Fein, Ziegele, Bauer.

Rote Karte: Saller (Regensburg/89.) wg. groben Foulspiels.

Zuschauer: 8.766

Schiedsrichter: Timon Schulz (29, Hannover)