Im Nachbarschaftsduell der Kreisliga A3 gibt es keinen Sieger

Das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga A 3 zwischen dem SV Beuren und dem FC Silheim endete mit einem 1:1-Unentschieden. Im Nachgang der Partie hatten die Trainer allerdings unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. SV-Coach Patrick Sauter sagte: „Vor allem im zweiten Durchgang hatten wir mehr und die besseren Chancen.“ Sein Silheimer Kollege Andre Ansorge meinte: „Die Punkteteilung geht in Ordnung, wenn man beide Halbzeiten addiert.“ Irgendwie hatten beide Recht.

Während des ersten Durchgangs ergaben sich für die Gäste ordentliche Chancen, nach dem Seitenwechsel für die Heimelf. Adnan Agirbas hatte bereits in der zweiten Spielminute den Führungstreffer für Beuren auf dem Schlappen, verzog aber. Kurz darauf wurde wieder Agirbas schön freigespielt, passte aber zu ungenau auf den freistehenden David Höld (4.).

Alexander Emperle vergibt zwei Chancen für den FC Silheim

Diese Drangphase dauerte rund zehn Minuten, dann konnten sich die Gäste allmählich befreien und traten ihrerseits die Flucht nach vorne an. Alexander Emperle vergab zwei gute Möglichkeiten der Silheimer. Danach passierte lange Zeit nichts aufregendes, bis in der 40. Minute der Führungstreffer der Bibertaler durch Tobias Obermeier fiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Robert Weidler per Freistoß beinahe noch das 2:0, doch Dennis Gaiser klärte gerade noch mit dem Kopf (44.). In der Nachspielzeit wagten sich die Gastgeber noch einmal nach vorne und glichen prompt durch Agirbas aus.

Nach dem Seitenwechsel übernehmen die Hausherren das Kommando

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren das Kommando, vergaben aber etliche Chancen. In der 78. Minute köpfte Beurens Tim Schultheiß nach Ecke von Enhar Agirbas das Spielgerät an den Pfosten. Beim Klärungsversuch kam Höld zu Fall, Adnan Agirbas scheiterte mit dem Elfer an Keeper Felix Junginger. So blieb es bei der Punkteteilung, die ganz unterschiedlich bewertet wurde.