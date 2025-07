Totopokal: Der SV Egg hofft am Freitagabend auf das große Los

Am liebsten hätten sie die „Löwen“. Fußball-Bezirksligist SV Egg ist bei der Auslosung der ersten Runde des bayerischen Totopokals am Freitagabend in Bad Kötzting als einer von 22 Kreispokal-Siegern im Topf. Die wiederum dürfen sich gemäß den Durchführungsbestimmungen auch in diesem Jahr ihren „Wunschgegner“ aussuchen. Das ist in den meisten Fällen natürlich Drittligist TSV 1860 München.

Wobei es ganz ohne Losglück auch bei diesem Szenario nicht geht. Denn die Kreispokal-Sieger werden nacheinander gezogen. Wer als erstes dran ist, hat freie Auswahl. Von Ziehung zu Ziehung werden freilich auch die namhaften Gegner weniger. „Das Wunschlos-Prinzip hat sich über die Jahre hinweg als Erfolgsmodell etabliert und verleiht dem Toto-Pokal-Wettbewerb seinen besonderen Charme. Es eröffnet auch den vermeintlich kleineren Vereinen die Möglichkeit, in einem Pflichtspiel auf ein Top-Team aus der Regionalliga Bayern oder der 3. Liga zu treffen“, erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker, der in Bad Kötzting die Ziehungsaufsicht übernimmt. Als „Losfee“ ist Joachim Buchwieser, Vizepräsident bei Lotto Bayern, vor Ort.

Auch Titelverteidiger FV Illertissen ist ein möglicher Gegner des SV Egg

Insgesamt sind 64 Mannschaften in der 1. BFV-Hauptrunde dabei. Dazu zählen auch Titelverteidiger FV Illertissen, die Regionalligisten der vergangenen Spielzeit 2024/25, ausgenommen der zweiten Mannschaften, und 24 Teams aus der Qualifikation der Bayern- und Landesligisten. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Drittligisten der Vorsaison, also den TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, SpVgg Unterhaching, sowie Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg.

Gespielt wird die erste Hauptrunde zwischen 18. und 22. Juli

Alexander Heiligsetzer, Sportlicher Leiter beim SV Egg, vertritt seinen Verein bei der Auslosung in Bad Kötzting, nimmt für einen attraktiven Gegner auch die gut 300 Kilometer Anfahrt in Kauf. „Wir haben intern natürlich eine Wunschliste gemacht, aber ganz einig waren wir uns nicht. Natürlich wäre ein Gegner aus der dritten Liga schon toll“, sagt er. Ein kleiner Verein wie der SVE müsse sich mit Blick auf ein echtes Heimspiel in der Günztal-Arena aber eben auch schon im Vorfeld mit möglichen Auflagen und geforderten Sicherheitskonzepten beschäftigen. Heiligsetzer meint: „Wenn wir 1860 tatsächlich bekommen würden, wäre das den Aufwand aber wert. Wir könnten das als große SVE-Familie schon stemmen.“ Die Ziehung wird am Freitag, 11. Juli, ab 18.30 Uhr live auf dem Youtube-Kanal des BFV übertragen.

Gespielt wird die erste Hauptrunde zwischen dem 18. und 22. Juli Die genauen Spieltermine werden nach der Auslosung mit den beteiligten Vereinen abgestimmt. Einzige Ausnahme: Die Drittligisten bestreiten ihre Erstrundenpartien allesamt am Dienstag, 22. Juli.