Derby in der Bezirksliga: Egg und Babenhausen teilen die Punkte

Zwei blitzsauber herausgespielte Kontertore reichten dem TSV Babenhausen, um in der schwäbischen Bezirksliga im Derby einen Punkt aus Egg zu entführen. Für die Hausherren war das 2:2 ein ebenso ärgerliches wie unnötiges Remis. SVE-Coach Besim Miroci sagte: „Wir haben immer wieder Probleme, wenn der Gegner mit langen Bällen agiert. Das hat uns den Sieg gekostet.“

Seine Mannschaft hatte die erste große Chance, da war noch nicht einmal eine Minute gespielt. Doch Bruno da Rocha Coval vergab. Im direkten Gegenzug landete ein langer Pass bei Maxim Pölcher, der verwandelte eiskalt ins lange Eck zum 0:1 (2.). Der SV Egg war davon unbeeindruckt und diktierte das Geschehen. Manuel Hust, der bei den Gästen den in den Flitterwochen weilenden Trainer Simon Fischäß vertrat, meinte: „Es war unser Plan, tief zu stehen und auf Konter zu lauern. Aber wir wollten die Egger nicht so schalten und walten lassen, wie sie es in der ersten Hälfte getan haben.“

Jakob Rehklau trifft für den SV Egg zum zwischenzeitlichen Ausgleich

Babenhausen hatte Glück, dass die Gastgeber bei ihren Offensivaktionen die letzte Konsequenz vermissen ließen. In der 35. Minute gelang dem SVE der Ausgleich, zu diesem Zeitpunkt längst verdienst. Ein Pass von Manuel Schedel in den Strafraum trudelte vorbei an Freund und Feind zum völlig freien Jakob Rehklau, der traf kompromisslos unter die Latte zum 1:1. Tim Bergmiller, Maunel Schedel und Thomas Markthaler vergaben noch vor der Pause gute Chancen aufs 2:1. Das fiel in der 55. Minute. Beim Schuss von Bergmiller hatte Babenhausens Torwart Simon Dilba zwar noch die Fingerspitzen am Ball, konnte aber nicht mehr entscheidend klären. Bei einem Freistoß von Bruno da Rocha Coval wäre Dilba wenig später erneut machtlos gewesen (71.), doch das Leder klatsche an den Pfosten.

Torjäger Fatih Ademi feiert Comeback nach wochenlanger Verletzungspause

In der Schlussphase bäumte sich der TSV noch einmal auf. Nach wochenlanger Verletzungspause feierte Torjäger Fatih Ademi sein Comeback. Ihm fehlte zwar noch der gewohnte Zug zum Tor, aber allein seine Präsenz auf dem Rasen verlieh seinen Mitspielern die zweite Luft. Egg hätte in der 90. Minute dennoch alles klarmachen können, doch Niklas Wölfle schob einen Abpraller aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Dann folgte erneut ein mustergültiger Konter, den Patrick Stahl zum 2:2 vollendete. Hust freute sich: „Unsere Serie hat gehalten. Wir sind jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen.“