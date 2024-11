Beim SV Pfeil Vöhringen purzeln in der Bundesliga die 400er

Der SV Pfeil Vöhringen bleibt das Maß aller Dinge in der Südgruppe der Luftgewehr-Bundesliga. Mit seinen glatten 5:0-Erfolgen über das Team von Der Bund München (1989:1975 Gesamtringe) und SV Fenken (1993:1971) setzten sich die Schützen und Schützinnen aus Vöhringen weiterhin ungeschlagen auf Platz eins der Tabelle. Anita Mangold und Maximilian Dallinger gelang gegen München jeweils ein 400er, Antonia Back und Amelie Anton schafften dieses Maximum gegen Fenken. Die 1993 Punkte am Sonntag sind obendrein neuer Team-Rekord des SV Pfeil. Den Bundesliga-Höchstwert verpassten sie nur im einen Ring. Den hält weiter Hubertus Elsen (1994).

Der Bund München bot Vöhringen an den beiden Spitzenpositionen stark Paroli. Aber Anita Mangold konterte die 399 Ringe von Hanna Bühlmeyer mit dem 400er und Maximilian Dallinger an zwei ließ mit seinem 400er Peter Gorsa (398) letztlich keine Chance. Antonia Back zeigte schon in diesem Wettkampf mit 397:394 Ringen gegen Daniel Bihlmeyer, wie gut sie drauf ist. Das gleiche gilt für Amelie Anton, die Christina Schwenk mit 397:393 in die Schranken wies. Auch Florian Krumm zeigte beim 395:391 gegen Kerstin Obermaier in seinem ersten Einsatz in dieser Saison nach etwas schwächerem Beginn (97 Ringe in der ersten Serie) eine wirklich gute Leistung.

Icon Vergrößern Maximilian Dallinger freute sich über seine 400 Ringe. Foto: SV Pfeil Vöhringen Icon Schließen Schließen Maximilian Dallinger freute sich über seine 400 Ringe. Foto: SV Pfeil Vöhringen

Gegen den SV Fenken steigerte sich das Team von Trainer Sven Martini noch. Die Haupttrümpfe waren diesmal Antonia Back mit 400:396 gegen Markus Abt und Amelie Anton, die zwar mit Angelina Morgenstern eine recht schwache Gegnerin hatte (389 Ringe), aber den 400er anpeilte und ihn schaffte. Maximilian Dallinger verpasste diesmal das Maximum mit 399 Ringen knapp, setzte sich aber gegen Sophie Sauter (397) durch, ebenso wie Anita Mangold mit dem knappen 397:396 gegen Aleksi Leppa. Einen starken Wettkampf lieferte auch Anna-Marie Beutler ab, die Tobias Huzel mit 397:393 Ringen bezwang. 397 Ringe waren ein starkes, aber letztlich noch das schwächste Ergebnis bei Vöhringen.