Nach sechs Niederlagen: SV Tiefenbach stoppt den Negativtrend

Nach zuvor sechs Spielen ohne Sieg in der Kreisliga A 3 war die Erleichterung beim SV Tiefenbach nach dem 3:1-Erfolg über den SV Beuren riesig. Die Mannschaft von Trainer Alessandro Pazienza stoppte ihren den Negativtrend eindrucksvoll. Pazienza war hinterher auch voll des Lobes: „Ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Es war auch nicht einfach nach so einer Serie für die Jungs, aber wir haben ein paar taktische Veränderungen vorgenommen und die haben gewirkt.“ Sein Beurer Kollege Patrick Sauter wollte dem nicht widersprechen: „Tiefenbach hat zurecht gewonnen. Wir haben nicht zwingend genug gespielt.“

