Sportlicher Wettstreit und berufliche Orientierung unter einem Dach

Mit dem „Talent-Treff“ pfeift der TSV Obenhausen nach der positiven Resonanz aus dem vergangenen Jahr die nächste Runde einer besonderen lokalen Ausbildungsmesse an. Am Samstag, 7. September, bietet der Verein wieder einen interaktiven Marktplatz für zukünftige Schulabgänger, Eltern und Firmen an. Während eines letzten sportlichen Tests vor der neuen Saison in Form eines U16-Fußballturniers mit Mannschaften aus den umliegenden Vereinen findet die Veranstaltung statt.

Ziel sei es, sagen die Organisatoren, „Schüler bei der Orientierung über ihre berufliche Ausrichtung zu unterstützen und gleichzeitig regionalen Unternehmen eine Plattform für den Kontakt zu potenziellen Nachwuchskräften zu bieten“. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr am Sportgelände des TSV Obenhausen. ansprechen. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt darüber hinaus für Unterhaltung der ganzen Familie.

Zehn Ausbildungsbetriebe sind im September in Obenhausen dabei

„Die regionale Ausbildungslandschaft ist sehr vielfältig und eröffnet eine gute berufliche Zukunft durch eine qualifizierte Lehre. Wir wollen Unternehmen aus der Region mit Jugendlichen und deren Eltern zusammenbringen, die einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz suchen und sich informieren wollen. Beim Talent-Treff 2024 können die Betriebe ihre Berufe präsentieren und bei den Jugendlichen das Interesse für das Arbeitsleben nachhaltig wecken“, erklären die beiden Sportlichen Leiter Maxi Tränkle und Thomas Schultheiß.

Zehn Ausbildungsbetriebe stehen für einen lockeren und ungezwungenen Gesprächseinstieg, den Informationsaustausch, aber auch spannende Interaktionen zur Veranschaulichung möglicher Arbeitsfelder bereit. Die breite Palette reicht von den Bereichen Energie und Metall über Maschinenbau bis zu Finanzen und Gesundheit. Mit dabei sind Weltmarktführer, mittelständische Firmen und weitere starke Institutionen aus der Region. Jugendliche können dabei erste Einblicke in regionale Unternehmen erhalten, kaufmännische und handwerkliche Ausbildungsberufe kennenlernen und sich über attraktive Stellen in der Region informieren. Neben Ausbildern werden auch wieder einige Auszubildende vor Ort sein, mit denen die angehenden Schulabgänger auf Augenhöhe ins Gespräch kommen können und wertvolle Tipps abholen werden.

Auch Nicht-Fußballer sind zur Berufsorientierung eingeladen

„Mit dem nächsten Talent-Treff wollen wir die berufliche Orientierung von Jugendlichen anstoßen, Unsicherheiten bei der Wahl nach der richtigen Arbeitsstelle abbauen, und zugleich unsere Unternehmen aus der Region bei ihrer Nachwuchssuche unterstützen“, sagt Tränkle. Die Verantwortlichen laden neben den Fußballmannschaften auch alle interessierten Jugendliche und Eltern aus der Umgebung herzlich ein, auf gute Gespräche vorbeizukommen.