Porträt der Meister: TSV Kettershausen ist gekommen, um zu bleiben

Es war ihnen wichtig, den Fußballfans in der Region, aber auch sich selbst zu beweisen, dass der erste Aufstieg in die Bezirksliga Donau-Iller im Sommer 2023 kein Zufall war. Das ist dem TSV Kettershausen-Bebenhausen zweifellos gelungen. Denn die Saison in der Kreisliga A3 war nur ein kurzes Zwischenspiel, am Ende der Saison 2024/2025 stand der sofortige Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des Fußballbezirks – als Meister, einen Zähler vor dem TSV Regglisweiler. „Das war insofern überraschend, als wir im Herbst noch beinahe im Abstiegskampf gelandet wären“, sagt Ralf Walter, der zusammen mit Armin Mayer und Marcel Marz das Abteilungsleiter-Trio des Vereins bildet.

