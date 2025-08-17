Icon Menü
Überraschungen zum Saisonstart: Favoriten patzen in der Bezirksliga Donau-Iller!

Lokalsport

Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Donau-Iller patzen die Favoriten

Am ersten Spieltag der Bezirksliga Donau-Iller gibt es einige Überraschungen. Die SGM Aufheim-Holzschwang verliert ebenso wie Türkgücü Ulm und der TSV Langenau.
Von Stephan Schöttl
    Für den TSV Kettershausen-Bebenhausen gab es im Heimspiel gegen die SG Öpfingen kein Durchkommen.
    Für den TSV Kettershausen-Bebenhausen gab es im Heimspiel gegen die SG Öpfingen kein Durchkommen. Foto: Stephan Schöttl

    Es hat eine Weile gedauert, bis die neue Saison in der Bezirksliga Donau-Iller so richtig ins Laufen kam. Im Eröffnungsspiel boten der TSV Blaustein und der SV Offenhausen in der ersten Hälfte noch wenig Spektakuläres. Erst nach Wiederanpfiff legten beiden Teams einen Zahn zu. Am Ende fielen an diesem Abend vier Tore, am gesamten Spieltag 29. Wobei die Teams, die als große Favoriten gehandelt werden, leer ausgingen. Ein Überblick.

