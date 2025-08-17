Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Donau-Iller patzen die Favoriten

Es hat eine Weile gedauert, bis die neue Saison in der Bezirksliga Donau-Iller so richtig ins Laufen kam. Im Eröffnungsspiel boten der TSV Blaustein und der SV Offenhausen in der ersten Hälfte noch wenig Spektakuläres. Erst nach Wiederanpfiff legten beiden Teams einen Zahn zu. Am Ende fielen an diesem Abend vier Tore, am gesamten Spieltag 29. Wobei die Teams, die als große Favoriten gehandelt werden, leer ausgingen. Ein Überblick.

