Dem Kapitän sei Dank: FV Illertissen holt einen Punkt in Aschaffenburg

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Diese Frage durfte man sich nach dem 1:1 (0:0) des FV Illertissen bei Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern stellen. Bei genauerer Betrachtung des Verlaufs hätte das Spiel in beide Richtung kippen können.

Da war etwa die Szene in der 25. Minute, als FVI-Torhüter Malwin Zok den von Aschaffenburgs Routinier Benjamin Baier getretenen Foulelfmeter, der bis dahin alle seiner 16 Strafstöße verwandelt hatte, parierte. Kapitän Max Zeller war zuvor bei seiner Abwehraktion gegen Nino Cassaniti einen Schritt zu spät gekommen. Bis dahin war das Spiel völlig ausgeglichen, was sich dann aber änderte. Die Gastgeber hatten an dem verschossenen Elfmeter zu knabbern und den Illertissern gab es Auftrieb. Allerdings nutzten sie ihre durchaus vorhandenen Torchancen nicht. Denis Milic hatte zwei davon: Nach einer halben Stunde war er an Torhüter Max Grün gescheitert, wenige Minuten später hatte er einen Pass von Marco Gölz aus vollem Lauf daneben gesetzt. Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Yannick Glessing, der bei einem riskanten Querpass von Kapitän Benjamin Baier aufgepasst hatte, jedoch an Schlussmann Grün scheiterte (39.).

Aschaffenburgs Torhüter Max Grün treibt die FVI-Offensive in den Wahnsinn

Halbzeit zwei begann mit der nächsten Riesenchance für Illertissen, als auch Milos Cocic gegen Grün den Kürzeren zog und Denis Milic den Abpraller unbedrängt über den Querbalken jagte. Auf der anderen Seite verhinderte Torhüter Malwin Zok in der 50. Minute mit einer tollen Reaktion die Führung der Einheimischen.

Anschließend sahen die 700 Zuschauerinnen und Zuschauer die stärkste Phase der Viktoria, die kam direkt hintereinander zu vier Eckbällen, ohne dabei zu treffen. Bei einem Konter tauchte in der 73. Minute Milos Cocic allein vor dem Tor auf, scheiterte jedoch erneut am glänzend reagierenden Max Grün. Für ihre 1:0-Führung in der 81. Minute benötigten die Gastgeber dann die Mithilfe der Illertisser. Bei einem weiten Ball verschätzten sie sich in der Abwehr gleich mehrmals, Nino Cassaniti war der Nutznießer und traf aus wenigen Metern.

FV Illertissen ist in den nächsten Tagen gleich zwei Mal gefordert

Doch es spricht für die Moral des FVI, dass die Spieler die Köpfe nicht hängen ließen und nochmals alles probierten. Lohn war das Tor zum 1:1 in der letzten Spielminute durch Kapitän Max Zeller, der einen Abpraller nach einer Cocic-Ecke verwandelte. Trainer Holger Bachthaler meinte: „Unsere Leistung reichte nicht, um drei Punkte mitzunehmen. Wobei es nach unseren letzten guten Spielen schon einmal sein kann, dass man nicht immer so abliefert.“

Seine Mannschaft hat kommende Woche gleich zwei Mal die Möglichkeit, das wieder geradezubiegen: Bereits am Dienstag (19 Uhr) kommt Tabellennachbar Ansbach, am Samstag Aufsteiger Eichstätt (6.).

FV Illertissen: Zok – Kopf, Zeller, Neuberger – Heckmann, Hingerl (77. Fofana), Gölz – Milic (60. Rühle), Cocic, Glessing – Gerstmayer (60. Pfaumann).