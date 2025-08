Verbandspokal: Das Quintett aus dem Bezirk muss auswärts ran

Die erste Runde im WFV-Pokal lief für die Teams aus dem Bezirk Donau-Iller ordentlich, mit dem SC Staig sowie dem TSV Neu-Ulm schieden nur die beiden Landesliga-Aufsteiger aus. Nebenbei sei erwähnt, dass genau die beiden Vereine in einer Woche beim Punktspielauftakt in Staig aufeinandertreffen. Der TSV Buch, Türkspor Neu-Ulm, die SSG Ulm 99, Srbija Ulm und der FC Blaubeuren müssen an diesem Wochenende in Runde zwei des Verbandspokals ausnahmslos auswärts gegen Mannschaften ran, die auch im Ligaspielbetrieb warten.

