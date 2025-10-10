In der Regionalliga trifft der FV Illertissen auf einen Gegner mit Promi-Faktor

In der Regionalliga Bayern steht dem FV Illertissen erneut eine englische Woche bevor. Sie beginnt am Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Aschaffenburg, am darauffolgenden Dienstag kommt die SpVgg Ansbach ins Vöhlinstadion, am Samstag, 18. Oktober, ist schließlich der VfB Eichstätt zu Gast.

Das Spiel beim Traditionsklub Viktoria Aschaffenburg dieses Wochenende könnte man vielleicht auf Grund der Tabellensituation fälschlicherweise als leichte Aufgabe einschätzen, doch das wäre sicherlich falsch. Die Unterfranken belegen zwar derzeit nur Tabellenplatz 14, haben einen Zähler Vorsprung auf einen Relegationsplatz, doch man hat dort die Zeichen der Zeit erkannt.

Viktoria Aschaffenburg ist der Heimatverein von Felix Magath

Felix Magath hat bei seinem Heimatverein seit August die Rolle des Sportvorstandes übernommen, leitet die sportliche Entwicklung ehrenamtlich. Nachdem die Viktoria vergangene Runde den Klassenerhalt erst in der Relegation geschafft hatte, wollte man zunächst durch eine Runderneuerung des Kaders für die jetzige Saison ähnliches vermeiden. 14 Spieler verließen den Klub, elf kamen neu dazu. Unter anderem holte man mit Aytac Sulu den Co-Trainer der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim und Ex-Profi von Darmstadt 98.

Das bisherige Abschneiden kann man wohl als durchwachsen bezeichnen, ein Aufwärtstrend ist jedoch erkennbar. Die letzten beiden Heimspiele gegen den FC Augsburg II und die DJK Vilzing wurden gewonnen, vergangenes Wochenende gab es ein 0:0 in Aubstadt. „Spiele in Aschaffenburg waren in der Vergangenheit immer sehr umkämpft, das wird uns auch am Samstag erwarten. Die Jungs haben zuletzt in den Spielen viel Energie investiert, dies wird erneut notwendig sein, um unseren guten Lauf fortzusetzen. Personell hoffe ich, dass der eine oder andere angeschlagen Spieler zurückkehrt“, blickt Trainer Holger Bachthaler voraus.

Dem FV Illertissen droht eine lange Ausfallliste

Das Publikum in Aschaffenburg ist durchaus begeisterungsfähig, das Interesse groß. Die Illertisser müssen trotzdem die Ruhe bewahren und ihren Fähigkeiten vertrauen. Allerdings hat sie das Verletzungspech erwischt, denn Namrud Embaye, Daniel Hausmann, Lasse Jürgensen, Luka Petrovic und Peter Reinhardt fallen aus. Clayton Irigoyen ist mit der luxemburgischen Nationalmannschaft unterwegs, dazu kommen Alexander Kopf, Tobias Rühle, Daniel Gerstmayer und Milos Cocic, deren Einsatz jeweils fraglich ist.