SSV Ulm 1846 Fußball holt noch einen Stürmer

Der SSV Ulm 1846 hat sich kurz vor Ablauf der Transferfrist einen doppelten Nachschlag für die Offensive gegönnt. Erst wurde Jayden Nelson ausgeliehen, am Samstag meldete der noch sieglose Zweitliga-Aufsteiger die Verpflichtung des 20-jährigen Mittelstürmers Aleksandar Kahvic vom serbischen Erstligisten OFK Beograd.

Der 1,92 Meter große Kahvi besitzt sowohl die bosnische als auch die serbische Staatsbürgerschaft und verbrachte den Großteil seiner Karriere in den U-Mannschaften des aktuellen serbischen Meisters Roter Stern Belgrad. Mit der U19 gewann er zwei Mal die serbische Meisterschaft bevor es ihn über Leihen zu Maccabi Haifa, OFK Beograd und Zeleznicar Pancevo schließlich fest zum OFK Beograd zog. In insgesamt 16 Spielen für den OFK kam Kahvic auf 14 Tore und zwei Vorlagen. In der laufenden Saison führt er mit fünf Toren aus sechs Spielen die Torjägerliste der Super Liga Srbije an .Der 20-Jährige durchlief bislang von der U17 bis zur U21 alle Jugendteams der bosnischen Nationalmannschaft, er steuerte dabei zehn Tore in 23 Spielen bei.

Der Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele sagt zu dieser Verpflichtung: „Wir freuen uns, dass wir mit Aleksandar einen Spieler für uns gewinnen konnten, der sehr gut in das gesuchte Profil von Schnelligkeit, Größe und körperlicher Präsenz passt. Er spielt bislang eine beachtenswerte Saison und wir sind zuversichtlich, dass wir ihm als jungem Spieler hier in Ulm die notwendigen Rahmenbedingungen für eine langfristig positive Entwicklung bieten können.“