So schmeckt Illertissen: Führung bringt die Stadt den Menschen häppchenweise näher

Stadtführung mal anders: Josefina Hirschenberger bringt Interessierten die Vöhlinstadt mit köstlichen Anekdoten aus der Chronik sowie Kostproben heutiger Gastronomie näher.

Die Führung begann im Hof des Vöhlinschlosses. Durch Pfefferhandel wurden die Freiherren reich und 1520 erwarb Erhard II. die einstige Burg. Der Kreis schloss sich beim Mittagessen im ehemals herrschaftlichen Schlossbräuhaus von 1686. Seit 1911 ist es in Besitz der Familie Endres. Ihre Speisekarte bietet vor allem schwäbische, aber auch gut-bürgerliche Küche und selbstgebrautes Bier. Passenderweise begleiteten verlockende Düfte aus der Bräuhausküche die Gruppe beim Abstieg vom Schlossberg, sodass Roswitha Graf-Baur räsonierte: „Von den traditionellen Gaststätten ist in Illertissen nicht mehr viel übrig geblieben.“ Umso mehr freue sie sich auf die Einkehr im Schlossbräu.

Für die Teilnehmenden an der kulinarischen Stadtführung mit Josefina Hirschenberger (rechts) ging es auf alten Pfaden vom Schlossberg nach unten. Foto: Regina Langhans

Die Vöhlin wurden mit dem Gewürzhandel reich

Einiges dazu trugen bereits die Vöhlin bei. Pfeffer sei anno dazumal gegen Gold aufgewogen worden, weiß Josefina Hirschenberger. Der Überseehandel mit Gewürzen ermöglichte dem Memminger Patriziergeschlecht seinen gesellschaftlichen Aufstieg.

Beim Abstieg tauchen am Horizont die Mehltürme der Vogtmühle auf. Sie befindet sich in fünfter Generation in Familienhand, wobei das Müllergeschlecht auf Mühlen der ganzen Umgebung anzutreffen war, etwa in Jedesheim und Dietenheim. Interessanterweise ist im Mühlenladen sogenanntes Musmehl erhältlich, die Grundlage für nahrhaften Getreidebrei als typisches Arme-Leute-Essen von anno dazumal.

Schlossbräu ist die einzige verbliebene Brauerei in Illertissen

Der um den Schlossberg führende Weg verdeutlichte die kurze Distanz zur einstigen Schlossbrauerei. Überliefert wird, dass der Schloss- und Bauherr Hans Gotthard an Sonntagen gern im Bräuhaus unter den Bürgersleuten weilte, um sich am eigenen Bier zu erfreuen. Es gab wohl einen Vorgängerbau in der Annahme, dass die Vöhlin bereits früher ihr Bier brauten. Der Gerstensaft in mehr oder weniger verdünnter Form wurde oft dem Wasser vorgezogen, weil es keine Verunreinigungen aufwies. Getrunken wurde auch verdünnter Wein, Milch war etwas Besonderes und blieb meist kleinen Kindern vorbehalten. Im Jahr 1756 ging mit dem Verkauf der insolvent gewordenen Herrschaft Illertissen auch das Bräuhaus an den bayerischen Kurfürsten über.

Die herrschaftliche Gaststätte mit Brauerei ist die letzte ihrer Art in Illertissen ist. Bier gebraut wurde bereits im über 400 Jahre alten früheren „Hirsch“ an der Memminger Straße, dem wohl ältesten Gasthaus mit später hinzugebautem Oktogon, sowie im ähnlich alten „Löwen“ oder „Leon“ als Vorgänger des späteren Posthalterhauses weiter südlich. Nach grundlegender Sanierung zeigt sich letzteres heute als stilvolles Speiselokal. Aus dem „Löwen“ wurde ein asiatisches Speiselokal.

Wer die Schlossbräugaststätte betritt, läuft über die original erhaltenen dicken Steinfliesen. Foto: Regina Langhans

Die evangelische Kirche erinnert an die Brauerei Adolf Kempter

Jüngeren Datums war die an der Ulmer Straße großzügig angelegte Brauerei Adolf Kempter als Ableger vom „Hirsch“. Davon geblieben ist das markante Wohnhaus mit Treppengiebel, die heutige evangelische Kirche. Auch der stattliche Gasthof Krone aus dem frühen 17. Jahrhundert besaß ähnlich den anderen die reale Tafern-, Bäckerei-, Branntweinbrennerei- und Metzgerei-Gerechtsame, wie die historische Bezeichnung lautet. Die Krone war eine der Zunftherbergen und ging mit etlichen Anekdoten in die Illertisser Chronik ein. Eine besonders gruselige wollte die Stadtführerin ihren Gästen nicht vorenthalten: Knecht Christianes entpuppte sich als der grausame Raubmörder vom Mindeltal, der etwa sein Opfer gefesselt und mit offenem Mund im Ameisenhaufen ablegte und seinem Schicksal überließ. Der sterbende Mann wurde erst am dritten Tag aufgefunden. Bekannt ist aber auch, dass Kronenwirt Andreas Bolkart im Hungerjahr 1817 Schulkindern unentgeltlich zu essen gab.

Auf der anderen Seite des einstigen Markplatzes liegt die zum attraktiven Bürgerhaus umgebaute historische Adlerwirtschaft mit zeitweiser Metzgerei. Dort wurde die Gruppe von Kulturreferentin Susanne Schewetzky empfangen, die die Führung angeregt hatte. Nach Kostproben der Pralinenmanufaktur Lanwehr einschließlich echtem Königsberger Marzipan oder türkischen Blätterteigspezialitäten der Bäckerei Sem informierte Schewetzky über die Wandlung des „Adler“ zum modernen Bürgerhaus. Zum kulinarischen Dreieck des alten Illertissen gehört auf der anderen Seite des einstigen Marktplatzes die seit 1888 bestehende Bäckerei Semler. Nicht vergessen werden darf die Schranne als Getreidespeicher.

Auf dem heutigen Marktplatz mit dem zentralen Café am Markt findet sich ein spannender Mix für alle, die neben der historischen auch die kulinarische Seite der Vöhlinstadt kennenlernen wollen.