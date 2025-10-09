Tafertshofen feiert groß das 200-jährige Jubiläum des Musikvereins

Icon vergrößern Der Gemeinschaftschor. Foto: Silvia Seelos Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Gemeinschaftschor. Foto: Silvia Seelos

Mit einem Sternmarsch der Kapellen aus Breitenthal, Ebershausen, Kettershausen und Nattenhausen wurde das 17. Bezirksmusikertreffen feierlich eröffnet. Bei herrlichem Wetter zogen die Kapellen ins Festzelt ein und sorgten für beste Stimmung. Anschließend begeisterte „Blech & Co“ mit hochklassiger Blasmusik und eindrucksvollen Solos das Publikum, bevor die „Dorfheiligen“ unter dem Motto „Halligalli ohne Ende“ bis tief in die Nacht für Partystimmung sorgten.

Geschicklichkeitswettbewerb von fünf Jugendkapellen.

Der Samstag startete mit dem Jugendkapellentreffen der Jugendkapelle T.E.N.. Hier bestritten die fünf anwesenden Jugendkapellen einen Geschicklichkeitswettbewerb, der allen viel Spaß und Freude bereitete. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag von der Jugendkapelle Gaismarkt-Niederraunau-Winzer und der Gruppe Prima Musica. Ein Gemeinschaftschor der jungen Musiker bildete den Abschluss. Am Abend sorgte die Musikkapelle Kirchhaslach mit mitreißender Blasmusik und tollem Gesang für gute Laune. Beim „Wettsägen XXL“ setzte sich die Gruppe aus Oberschönegg mit einer Bestzeit von 13,78 Sekunden durch.

Gemeinschaftschor singt wegen schlechten Wetters im Festzelt.

Der Höhepunkt des Festwochenendes war der Sonntag: Zum 200-jährigen Jubiläum der Tafertshofer Musikanten fand ein Festgottesdienst mit Pfarrer Thomas Brom statt, der das enge Miteinander von Musikkapelle und Pfarrgemeinde hervorhob. Der Gottesdienst und der anschließende Mittagstisch wurde gekonnt von der befreundeten Gastkapelle aus Langensendelbach-Marloffstein umrahmt. Wegen schlechten Wetters wurde der Gemeinschaftschor mit über 30 Kapellen ins Festzelt verlegt – rund 1000 Instrumente sorgten dort für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Bezirksvorsitzende Bettina Prestele überreichte dem Vorsitzenden Ludwig Zeller und Ehrenvorstand Josef Zeller die Ehrenurkunde zum 200-jährigen Jubiläum.

Der geplante Festumzug fiel dem Regen zum Opfer, doch die Musikkapelle Klosterbeuren sorgte beim Festausklang nochmals für beste Stimmung. So endete ein rundum gelungenes Jubiläumswochenende.

