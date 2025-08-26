Christian Weigele weiterhin Schützenkönig und Sieger im Finalschießen

Zum Ende der Schießsaison bildete das Königsschießen , die Königsproklamation und die Preisverteilung wieder einen Höhepunkt unseres Vereinsjahres. Dazu gingen in den verschiedenen Disziplinen insgesamt 65 Schützen an die Schießstände. Christian Weigele, neuer 1. Vorstand, verteidigte den Königstitel in der Schützenklasse mit einem sagenhaften 12,6-Teiler. Er behauptete sich vor Stephan Zell (17,0-T) und Eugen Thalhofer (19,4-T). Bei den Jungschützen wurde Elias Seelos zum ersten Mal Jungschützenkönig (32,2-T) vor Felix Faulhaber und Luca Simon. Die neu von Andreas Simon gestiftete Königskette Luftpistole gewann Dietmar Allstätter (21,8-T) vor Johannes Konrad und Andreas Simon. Beim Finalschießen in der Olympischen Disziplin konnte Christian Weigele den ersten Platz nach dem 12. Schuss bis zum abschließenden 24. Schuss mit 221 Ringen verteidigen vor Jürgen Faulhaber (217) und Stephan Zell. Bei der Vereinsmeisterschaft Schützenklasse zeigten wieder Jürgen Faulhaber mit fantastischen 389 Ringen vor Christian Weigele (381) und Michael Schwabl (378) ihr Können. Die Vereinsmeisterschaft Schützenjugend entschied wieder Felix Faulhaber mit 372 Ringen für sich vor Luca Simon und Laura Faulhaber. In der Damenklasse errang Verena Steck mit 368 Ringen den Titel Vereinsmeisterin vor Magdalena Gschwind und Manuela Glaser. In der Altersklasse setzte sich Eugen Thalhofer mit 372 Ringen vor Andreas Simon und Wolfgang Thoma durch. In der Seniorenklasse sicherte sich Anton Weigele mit 367 Ringen vor Josef Allstätter und Andreas Mayr den Sieg. Bei den Luftpistolen-Schützen gewann Dietmar Allstätter mit 363 Ringen knapp vor Thomas Glaser (362) und vor Andreas Simon. Den Jugendpokal sicherte sich Felix Faulhaber (55,5-T). Beim Damenpokal konnte sich Theresia Gschwind (100,2-T) den Sieg sichern, während bei den Luftpistolen Dietmar Allstätter (230,1-T) unseren Lupi-Pokal gewann. Unseren AH-Pokal errang Josef Allstätter (35,3-T). Den neuen Herrenpokal eroberzte Matthias Konrad (50,2-T).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!