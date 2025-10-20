Feiern, Sport und Konferenzen: Das ist im neuen Vereinsheim geboten

Fast schien es, als ob am Sonntag alle Wege nach Oberschönegg führen würden. Ziel zahlreicher Besucherinnen und Besucher war das neue Vereinsheim Drei Schlegel. Beim Tag der offenen Tür nutzten sie die Gelegenheit, das imposante Gebäude am östlichen Ortsrand zu erkunden. Die moderne Begegnungsstätte bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich fit zu halten, zu feiern oder gesellige Stunden zu genießen. Auch Auswärtige können die vielfältigen Angebote buchen.

Den ganzen Tag über wurde das Vereinsheim, in Kombination von hellen Fliesen und Wänden mit historischen Holzbalken gestaltet, bestaunt. Die Sport- und Mehrzweckhalle wurde rasch von kleinen und größeren Turnerinnen und Turnern in Beschlag genommen. Der mit einer Galerie ausgestattete, lichtdurchflutete Gebäudeteil kann nicht nur für Sport, sondern auch für andere Veranstaltungen genutzt werden.

Die Kegelbahn schließt eine Lücke im sportlichen Angebot der Umgebung

Die mit zwölf vollelektronischen Schießständen ausgerüstete Halle ist Vorzeige-Domizil der Römerturm-Schützen. Mit ihren zwei einzeln buchbaren Laufflächen schließt die Kegelbahn eine Lücke im sportlichen Angebot der Umgebung. Auch in dem mit einer Spiegelwand ausgestatteten Tanzsaal war einiges geboten. Nachdem die „Lucky Legs“ eine muntere Aufführung aufs Parkett gebracht hatten, konnten Interessierte bei einer Mitmach-Aktion unter fachkundiger Anleitung das Tanzbein schwingen. Später stand auch Zumba auf dem Programm. Vielseitig nutzbar sind obendrein der angrenzende Turn- und Gymnastikraum sowie ein Konferenzraum.

Bei einer Mitmach-Aktion konnte man unter fachkundiger Anleitung das Tanzbein schwingen. Foto: Claudia Bader

Von den Besucherinnen und Besuchern gibt es Lob und Anerkennung

Wer sich stärken wollte, musste erst einmal einen freien Platz in dem mit Küche und Theke ausgestatteten Gaststättenbereich oder im weitläufigen Außenbereich finden. Von vielen Gästen waren großes Lob und Anerkennung zu hören. Bewundernswert, was der Feuerwehr- und Brauchtumsverein, die Schützen und die Beinhart-Kicker Oberschönegg, die sich für ihr Gemeinschaftsprojekt im Jahr 2017 zur Drei Schlegel GbR formiert haben, mit vorbildlichem Zusammenhalt, Fleiß und Ausdauer verwirklicht haben.

Mit ihren zwei einzeln buchbaren Laufflächen schließt die Kegelbahn eine Lücke im sportlichen Angebot der Umgebung. Foto: Claudia Bader