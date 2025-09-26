Tanzabend und Hofflohmärkte: V-Crew will Leben in die Stadt bringen

Sie sprühen vor Ideen und Elan, nennen sich „V-Crew“, wobei das V für Vöhringen steht: Es ist ein Quintett, das sich aus jungen Müttern und Vätern zusammensetzt, die sich in der Kita Rappelkiste kennengelernt haben. Sie alle lieben die Atmosphäre der Kleinstadt Vöhringen, würden sie aber gerne etwas aufpeppen. Sinn ihres Engagements ist der Wunsch nach nachbarschaftlicher Begegnung. Mit der Veranstaltung „Vöhringen geht tanzen“ sehen sie eine Chance, Zusammenhalt zu schaffen. Auch Hofflohmärkte sollen dazu beitragen.

Der Zufall stand bei der Idee Pate: Die Mütter Manel Troll und Adela Filtro sowie die Väter Florian Paul, Nico Di Maso und Daniel Emmerz kamen aus einer Elternbeiratssitzung in der Kindertagesstätte Rappelkiste. Sie wollten ihre Gespräche fortsetzen, man ging in Theo‘s Pub. Alle bekannten sich zu Vöhringen, sprachen von einer Kleinstadt, die Ausstrahlung hat, aber schon ein bisschen mehr Charme vertragen könnte.

„Vöhringen geht tanzen“ kommt ins Vöhringer Kulturzentrum

Wie wäre es mit einem Abend „Vöhringen geht tanzen in Theo‘s Pub?“ Die Idee war geboren. Was nötig war wurde besorgt, es gab einen DJ und die Menschen strömten in Scharen. Theo‘s Pub platzte sehr schnell aus allen Nähten, gefeiert und getanzt wurde dann spontan auch draußen auf der Straße.

Der Titel des Abends hatte Kulturamtsleiter Volker Drastik neugierig gemacht. Er ist, wie er sagt, immer auf der Suche nach passenden Events für das Wolfgang-Eychmüller-Haus. Mit „Vöhringen geht tanzen“ sah er eine Möglichkeit, das Programm aufzulockern. „Nicht nur Konzerte und Co sollten dort stattfinden, auch Veranstaltungen, bei denen sich auch eine andere Klientel angesprochen fühlt.“

Also ging eine Offerte an die V-Crew, die begeistert akzeptierte. Im Jahresprogramm des Wolfgang-Eychmüller-Hauses wurde der Abend „Vöhringen geht tanzen“ bereits aufgenommen und für Samstag, 4. Oktober, 20 Uhr festgelegt. Außer Musik wird eine Palette von Getränken angeboten. Wer etwas essen will, wird eine Etage tiefer fündig werden.

Auflegen werden zwei DJs: Chrizzy und Dee-Rock. Florian Paul und Nico Di Maso sehen darin eine gute Wahl, weil beide ihre Musik nach dem Publikum ausrichten können. Alle Besucherinnen und Besucher sollen sich musikalisch angesprochen fühlen. War der erste Abend noch zum Nulltarif für die Gäste zu haben, so entstehen jetzt im Kulturzentrum Kosten, deshalb wird ein Eintritt von fünf Euro fällig. Flyer mit Infos liegen in den Geschäften aus.

„Vöhringen geht trödeln“: Zum ersten Mal gibt es Hofflohmärkte in der Stadt

Etwas ganz Neues wird außerdem am Samstag, 4. Oktober, von 10 bis 16 Uhr angeboten. Die V-Crew nennt es „Vöhringen geht trödeln“. Für die Anmeldung benötigt man einen der Flyer, die in Vöhringer Geschäften ausliegen. Darauf ist ein QR-Code, der mit dem Handy gescannt wird. Für fünf Euro wird dann das Haus, wo es einen kleinen Trödelmarkt geben wird, auf der Stadtkarte markiert, die ebenfalls auf dem Handy sichtbar wird.

Das Quintett ist über das Echo überrascht, weil es bereits über 50 Interessenten gibt, die man schon auf der Stadtkarte einsehen kann. Kinder dürfen Limo, Kekse und ihre kleinen Schätze verkaufen. Alle fünf Crew-Mitglieder sind sich einig: „Das Wichtigste ist die Gemeinschaft, Begegnung und gute Laune.“

Für beide Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich. Tickets für den Tanzabend gibt es beim Kulturamt der Stadt, Wannengasse 17, und in Theo‘s Pub. Wer mit einem Stand beim Hofflohmarkt dabei sein möchte, sollte sich bei den Mitgliedern von V-Crew anmelden, im Kulturamt der Stadt, Wannengasse 17 oder in Theo‘s Pub.