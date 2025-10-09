Großartige Erfolge für Illerzeller Trampolinturner

Die Illerzeller Trampolinturnerinnen beziehungsweise -turner konnten bei den Deutschen Mannschafts-Meisterschaften der Landesturnverbände sowie beim Deutschland-Cup in Bösingfeld (Nordrhein-Westfalen) herausragende Ergebnisse erreichen und dabei sogar einen deutschen Meistertitel mit zurück nach Illerzell bringen. Lena Schädle kam mit dem Team des Bayerischen Turnverbandes der elf- bis zwölf-jährigen Turnerinnen auf den vierten Platz und verfehlte dabei die Bronze-Medaille äußerst knapp um etwas mehr als einen Punkt. Lena war im Finale, das die jungen Bayerinnen in überzeugender Manier erreichten, die Punktbeste Ihres Teams. Ihre Schwester Mona konnte verletzungsbedingt nicht in den Wettkampf der 15- und 16-Jährigen eingreifen und fokussierte sich auf ihre Rolle als zweite Trainerin von Lena Schädle und Jonas Thanner.

Bayerisches Team mit Jonas Thanner wird überlegen Meister.

Das bayerische Team der elf- bis zwölf-jährigen Turner mit Jonas Thanner überzeugte sowohl im Vorkampf als auch im Finale und holte sich überlegen den Sieg und den Deutschen Meistertitel mit mehr als fünf Punkten Vorsprung auf das Team aus Hessen. Alle drei jungen Turner, neben Jonas noch zwei aus München, riefen ihr Leistungsvermögen mit einer geschlossenen Teamleistung ab und empfingen so stolz die Goldmedaillen für ihren großartigen Erfolg.

Lena Schädle wird im Deutschland-Cup gute Sechste.

Im Deutschland-Cup konnte Lena Schädle im Teilnehmerfeld von knapp 60 jungen Turnerinnen in ihrer Altersklasse verdientermaßen einen Finalplatz ergattern und wurde dort gute Sechste, ein herausragendes Ergebnis für die junge Turnerin aus Illerzell. Auch Jonas Thanner aus Witzighausen qualifizierte sich im Teilnehmerfeld von 22 Turnern in seiner Altersklasse für das Finale. Dort konnte er sich gegenüber dem Vorkampf nochmals steigern und sich mit einer sehr gelungenen Übung den zweiten Platz, verbunden mit der Silbermedaille, in diesem nationalen Wettkampf, sichern.

Das Wochenende in Bösingfeld kann als ein neuerlicher voller Erfolg für die Trampolin-Abteilung des SV Illerzell und deren stolze Trainerin Simone Schädle betrachtet werden.

