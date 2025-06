Das wird teuer: Umbau der drei Grundschulen in den Illertisser Teilorten

Neben der Bischof-Ulrich-Grundschule hat die Stadt Illertissen auch in den Teilorten Tiefenbach, Au und Jedesheim ihre Hausaufgaben zu machen. Denn ab dem Schuljahr 2026/27 haben Eltern einen gesetzlich garantierten Anspruch auf Ganztagsbetreuung ihrer Kinder. In einer Sondersitzung des Stadtrats am Dienstagabend ging es nun um Baumaßnahmen und Kosten, die dafür in den Teilorten anfallen werden. Das sind Zahlen, die eine Rolle bei der Entscheidung des Rats spielen, wie in der Kernstadt gebaut wird. Denn dort steht eine Erweiterung der bereits großen Bischof-Ulrich-Grundschule oder eine - deutlich kostspieligere - Außenstelle im Raum. Die Gesamtkalkulation wäre eine bittere Pille für die Stadtkasse.

