Bellenberger Jungschützen gut in "Schuss"

Bei einem Jugendturnier in Tiefenbach zeigten die Jungschützen der neu gegründeten Jugendabteilung (zweieinhalb Jahre) des SV "Pfeil" Bellenberg, was man mit Training erreichen kann. Beim Lichtgewehrschießen gingen die ersten drei Plätze an Bellenberger Schützinnen. Beim Jahrespokal der über 14-Jährigen erreichte Welsch Marlon den zweiten Platz. Beim Mannschaftspokal, wobei ein Team aus einem Schüler, einem Jugendlichem, einem Junior und einem Betreuer besteht, gab es den dritten Platz. Es war für die Schüler und Jugendlichen das erste Mal, dass Sie an einem Turnier teilnahmen. Die Preisverteilung fand bei der Gaufeier des Gaus Iller-Illertissen in Hörenhausen statt.

