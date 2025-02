Trotz Long Covid will sie kein Opfer sein

Fünf Jahre ist es her, dass Covid-19 die Welt durcheinandergewirbelt hat – für einige ist das heute noch so: Bis auf die Fingerspitzen und den Oberkörper in Kompressionswäsche gehüllt, verweilt Alina R. am liebsten auf dem Sofa – für den Fall plötzlich eintretender Erschöpfung. Seit drei Jahren kämpft die Tiefenbacherin gegen Long Covid. Gegenüber unserer Redaktion erzählt sie ihre Geschichte und will damit anderen Betroffenen Mut machen: „Mein Leben mit 25 Jahren hätte ich mir auch anders vorstellen können“, sagt sie. Die Viruserkrankung hat ihren bislang geradlinigen Werdegang gründlich aus der Spur gebracht.

