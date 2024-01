Neu-Ulmer Tischtennisspieler sind international beschäftigt

Dimitrij Ovtcharov verliert in Montreux gegen Truls Moregardh - und verletzt sich dabei.

Während beim TTC Neu-Ulm die Schläger momentan ungenutzt einstauben, sind die verbliebenen und die ehemaligen Spieler des früheren Tischtennis-Bundesligisten auf der internationalen Bühne weiterhin gut unterwegs. Dimitrij Ovtcharov und Truls Moregardh etwa, die Stützen des aktuellen Champions-League-Teams, trafen sich am Wochenende beim europäischen Ranglistenturnier Top 16 im schweizerischen Montreux.

Mit ungutem Ausgang allerdings für den Deutschen. Ovtcharov, der den prestigeträchtigen Wettbewerb zwischen 2012 und 2019 fünf Mal gewonnen hatte, musste im Viertelfinale gegen den Schweden nach drei verlorenen Sätzen verletzt aufgeben. Schon im dritten Durchgang hatte der 35-Jährige eine medizinische Auszeit eingelegt. „Da ist es mir heftig zwischen die Rippen gefahren“, erklärte der Olympia-Dritte, der sich zuvor noch mit seinem Vereinskollegen einen hochklassigen Schlagabtausch geliefert und eingangs Ochsenhausens Spanier Alvaro Robles klar mit 4:0 Sätzen beherrscht hatte.

Morgegardh konnte zwar im Halbfinale gegen Frankreichs jungen Senkrechtstarter Alexis Lebrun noch einmal an diese Leistung anknüpfen, war aber im Endspiel gegen Darko Jorgic mit seinem Latein am Ende. Mit 4:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:7, 11:7) siegte der in Liga und Champions-League für Saarbrücken tätige Slowene und gewann damit das Turnier am Genfer See zum dritten Mal in Folge.

Timo Boll schlägt zwei frühere Neu-Ulmer Asien-Stars

Grund zum Feiern hatte am Wochenende auch Neu-Ulms zweiter deutscher Konkurrent in der Königsklasse, Borussia Düsseldorf. Beim WTT-Turnier in Doha (Katar) meldete sich Timo Boll nach längerer internationaler Abstinenz eindrucksvoll zurück. Dabei ließ der 42-jährige Altmeister gleich zwei mehr als 20 Jahre jüngere Kontrahenten abblitzen, die beiden ehemaligen Neu-Ulmer Asien-Stars nämlich. Der Taiwanese Lin Yun-Ju hatte in Runde eins keine Chance gegen Boll, das Finale gewann der Düsseldorfer gegen Tomokazu Harimoto (Japan) nach sieben hart umkämpften Sätzen mit 4:3. Jetzt gönnt sich der Tischtennis-Senior offenbar ein paar Tage Pause, für die meisten Spitzenleute geht die WTT-Turnierserie indes jetzt im indischen Goa weiter.