Mädchen bei Unfall totgefahren: Gesundheit von 85-Jährigem wird überprüft

Die Bestürzung über den tragischen Unfall in Blaustein ist groß. Ein acht Jahre altes Mädchen ist ums Leben gekommen – weil es auf dem Gehsteig plötzlich überfahren wurde. Am Steuer saß ein 85-Jähriger. Nun fragen sich einige Menschen: Wie konnte es dazu kommen? Die Staatsanwaltschaft Ulm hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Im Netz entbrennt schnell eine Debatte um Fahren im hohen Alter. Doch was ist zur Ursache bekannt?

