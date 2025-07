Meist gegoogelt: Ulmer Donauradweg gehört zu den beliebtesten Strecken der Deutschen

Gleich zwei Radwege aus der Region gehören zu den beliebtesten Strecken der Deutschen. Diesen Rückschluss erlaubt eine Untersuchung von „Buycicle“. Das Münchner Start-up, das eine Online-Plattform für Secondhand-Räder betreibt, hat untersucht, welche Radwege in Deutschland am häufigsten in die Suchmaschine Google eingegeben werden.

Das Rennen macht der Weserradweg als beliebtester Radweg in Deutschland, er reicht von Hannover bis nach Cuxhaven an der Nordsee. Ebenfalls sehr beliebt sind Radweg-Promis wie die Via Claudia Augusta, die von Donauwörth nach Venedig führt oder der Alpe-Adria-Weg, der von Salzburg ans italienische Meer reicht. Immerhin Platz sieben schafft der Donauradweg. Er führt von der Donauquelle bis ans Schwarze Meer und durchquert auch die Städte Ulm und Neu-Ulm. 6600 Mal pro Monat wurde er seit Juni 2024 durchschnittlich per Google aufgerufen, hat Buycicle herausgefunden.

Beliebte Radwege: Donauradweg durch Ulm ist unter den Top 10

Der Donauradweg ist ein Radfernweg mit einer Gesamtstrecke von etwa 2850 Kilometern durch die Länder Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien. 607 Kilometer legt man in Deutschland zurück. Allgemein gilt der Teil von Donaueschingen bis Budapest als gut ausgebaut. Ob seine Beliebtheit mit dem geringen Schwierigkeitsgrad und den lediglich 900 Höhenmetern zusammenhängt oder damit, dass der Donauradweg wegen der Sperrung in Ulm in Zusammenhang mit dem Neubau der Adenauer-Brücke gerade oft im Netz gesucht wird, das sei einmal dahingestellt. Der beliebte Weg folgt übrigens einer antiken Römerstraße entlang des Donaulimes. Bekannt als Via Istrum verband er einst die Stationen, Kastelle und Festungen der Römer bis zum Donaudelta.

Unter die Top-20 hat es auch der Illerradweg von Oberstdorf nach Ulm geschafft. Die 146-Kilometer-Strecke entlang des Donauzufluss Iller landet im Google-Ranking auf Platz 19. Der Radweg gilt als familienfreundlich. Die zahlreichen Bahnstationen entlang der Strecken Kempten-Neu-Ulm ermöglichen einzelne Etappen auch als Tagesausflug. (kam)