Mit Tanz die Tradition erhalten

Viele Vereine haben Nachwuchssorgen, auch wenn es Ausnahmen gibt – etwa bei Fußball, Turnen oder Gymnastik. Als Beispiel für mangelndes Interesse stehen vielerorts die Trachtenvereine. Die Zahlen, die Petra Ritter vom Vöhringer Heimat- und Volkstrachtenvereins D‘Illertaler Ritter, nennt, sind alarmierend. Zwar steht der Verein mit seinen 220 Mitglieder noch gut da, doch nur 30 von ihnen sind aktiv. Ein neuer Ansatz soll neues Interesse wecken.

Im Trachtengau zwischen Lech, Iller, Donau und Mindel gibt es 40 Vereine. In den vergangenen fünf Jahren haben sich drei Vereine aufgelöst, zwei stehen auf der Kippe. Die Vöhringer Vorsitzende Ritter und ihre Vorstandskollegen Melanie Grasser und Manuel Bronnenmayer sinnen darüber, wie man das Interesse an Tracht und Brauchtum wieder beleben kann: „Das, was wir wollen, ist nicht nur Freude an der Gemeinschaft, sondern auch der Erhalt der alten Traditionen. Denn darauf baut sich Zukunft aus.“

Vöhringen: Vorsitzende Ritter will Trachtenverein neu beleben

„Auf dem Oktoberfest im Dirndl oder Tracht zu erscheinen ist cool, aber sonst ist Tracht nicht mehr gefragt. Tracht gilt als altmodisch“, beobachtet Ritter. Der Bayerische Trachtenverband wolle ein Programm auflegen, das Kinder wieder mehr motiviert, in einem Trachtenverein mitzumachen. Aber wie können neue Wege aussehen? Vorsitzende Ritter sieht auch die Schwierigkeiten, mit denen Mädchen und Buben zu kämpfen haben. Die Schule fordere heute die Kinder mehr als früher.

Der Vorstand setzt auf wechselnde Veranstaltungen. Urige Theaterstücke haben bisher immer ein volles Haus gebracht. Regelmäßig findet ein Hoigarta statt. Jetzt hofft der Vorstand auf einen Erfolg mit „Vöhringen tanzt.“ Dazu kommt eigens Tanzmeister Philipp Korda aus Mindelheim. Er gilt als ein Förderer und Lehrer des Volkstanzes, so wie man ihn von Festen her kennt. Dazu spielt die Kemptner Tanzlmusi. „Das sind junge Leute, die sich der Musik zu Volkstänzen verschrieben haben“, sagt Ritter.

Tanzmeister Philipp Korda und Kemptner Tanzlmusi kommen ins Kulturzentrum

Und so geht's: Tanzmeister Korda geht auf die Tanzfläche, sucht sich eine Partnerin aus und macht mit ihr zusammen die Schritte vor. „Jeder kann mitmachen, was man braucht, ist Freude an Bewegung, weil Korda es leicht macht. Es geht ganz einfach. Man lernt Gemeinschaft wieder zu schätzen, dabei Brauchtum zu pflegen und auch Freude daran zu haben“, wirbt Ritter.

Um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, werden Flyer ausgelegt: „In Supermärkten ist dies nicht erwünscht, aber der heimische Handel zeigt Verständnis für uns.“ Am Ortseingang wird ein Banner auf die Veranstaltung hinweisen. Wenn sich die Veranstaltung erfolgreich erweist, soll sie in regelmäßigen Abständen neu aufgelegt wird.