Tropicana Beach Bar geschlossen: Der leuchtende Hauch von Hawaii ist erloschen

Der Vöhringer See im Norden der Stadt, gehört zu einem der beliebtesten Ausflugsziele. Das Gewässer, entstanden durch den Kiesabbau der Firma Keller, wurde mithilfe des Vereins für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm zu einem beliebten Badesee. Zug um Zug entwickelte sich das Gewässer samt Liegewiesen in einer Größe von zwei Hektar zu einem Dorado für Wasserratten und Familien. Es gibt Spielplätze und einen Uferbereich, der sich sanft in den See neigt. Die Ufer sind ansprechend gestaltet, die Wasserzugänge ebenfalls. Im Osten des Sees gab es sogar einen Hauch von Hawaii – die Tropicana Beach Bar. Aber die existiert nicht mehr. Betreiber der TBB war die Familie Böhm, seit 40 Jahren in Vöhringen mit ihrem Fahrgeschäft ansässig.

Die Beach Bar: Südsee-Flair mit Liebe zum Detail

Um etwas Südseeflair zu verbreiten, hatten die Böhms die Bar mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Bunte Lichter spiegelten sich im See und leuchtende Palmen bildeten die bunte Dekoration. In der Bar wurde allerlei Leckeres angeboten, Eis und kleine Snacks tagsüber, abends wurde frische Pizza offeriert und der Clou war das Public Viewing, wenn König Fußball regierte. Dann war kein Plätzchen mehr zu ergattern.

Die Chefin der Beach Bar bedauert das Aus

Dass jetzt Schluss ist, dafür gibt es auch einen Grund. Chefin Heidi Böhm erklärte auf Nachfrage, dass es der Familie selbst leidtue, dass die Beach Bar geschlossen ist. Aber die Kernfrage sei nun einmal die nach dem Personal. Und das sei nicht zu bekommen. „Wir haben 22 Jahre die Bar am See betrieben“, sagt Böhm, „da tut das Ende schon weh.“

Wenn sich allerdings Mitarbeiter fänden, ergäben sich vielleicht neue Perspektiven, meinen Badegäste. Viele von ihnen bedauern, dass die Beach Bar nicht mehr leuchtet, so jedenfalls formuliert es Beate Scheibler, die ein regelmäßiger Badegast am Vöhringer See ist. „Die Beach Bar war es, die Gäste von Vöhringen und Umgebung an den See zog, nicht zuletzt wegen der Möglichkeit, direkt am See abends Pizza, Bier oder Cocktails genießen zu können.“ Der sehnlichste Wunsch der Badegäste: Die Beach Bar möge ihre bunten Lichter wieder leuchten lassen.