Vöhringen gibt trotz knapper Kassen weiterhin Solar-Zuschüsse

Wer in Vöhringen auf dem Balkon eine kleine Photovoltaikanlage installieren will, kann dafür auch zukünftig einen städtischen Zuschuss in Höhe von 100 Euro beantragen. Das vor einem Jahr auf Initiative der SPD aufgelegte Programm kam gut an und wurde seither 92-fach aufgerufen, weshalb der Haupt- und Umweltausschuss am Montag einer Verlängerung zustimmte. Allerdings werden die für 2025 zur Verfügung gestellten Mittel auf 5000 Euro halbiert. Hier warfen bereits die kommende Woche anstehenden Haushaltsberatungen ihren Schatten voraus, die im Zeichen von Einsparungen stehen dürften.

