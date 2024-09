Spendenlauf „Ufersausen“: Pfaffenhofener hoffen auf Rekordteilnahme

Bald ist wieder der Tag der Deutschen Einheit und für viele Pfaffenhofenerinnen und Pfaffenhofener heißt das: Laufschuhe anziehen, Oberschenkel dehnen – und ab zum Fiddler‘s Green. Denn vor dem Irish Pub startet am 3. Oktober der inzwischen bekannte Spendenlauf „Ufersausen“. Pub-Betreiber und Mitorganisator Jens Hagg kündigt wieder ein „tolles Spektakel“ an. Ob dieses Mal die Tausend-Teilnehmer-Marke geknackt wird?

Ufersausen Pfaffenhofen: Niemand lief bisher mehr als elf Runden

Das Konzept ist einfach: Für jede absolvierte Runde der 2,3-kilometerlangen Uferstrecke an der Roth spenden regionale Unternehmen einen Geldbetrag – in der Regel zwischen fünf und 15 Euro. Beim Ufersausen geht es weniger um sportlichen Wettkampf, sondern gemeinsam in Bewegung zu kommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen einfach eine Runde mitlaufen und wenn es geht, eine Zweite absolvieren oder eine Dritte, eine Vierte und so weiter – ganz ohne Druck.

Falls man es doch auf die Bestenliste abgesehen hat: Achtung, das wird anstrengend. Bislang habe es niemand geschafft, mehr als elf Runden zurückzulegen. Das sind über 25 Kilometer Strecke – also mehr als ein Halbmarathon – in weniger als zwei Stunden.

Gemeinschaft, Spaß, Bewegung: Darum geht es bei Ufersausen

Zurück zum Spaßfaktor: Beim Ufersausen ist vieles möglich, was bei anderen Sportevents unmöglich wäre. Mit Hund an der Leine ein bisschen joggen gehen, ein bisschen spazieren? Dabei elf Nachbarn und sieben Arbeitskollegen begrüßen und zur Stärkung ein Hotdog mit Popcorn essen? Ja, das ist laut Jens Hagg problemlos möglich, wenn nicht sogar gewollt. Im vergangenen Jahr reihten sich unter den Menschen auch Kinderwagen und sogar ein mit Bier befüllter Bollerwagen. Schnelle Teilnehmer müssen eben Slalom laufen.

Ufersausen 2024: Die wichtigsten Infos zur Anmeldung

Was gilt es für Interessenten zu beachten? Am besten vorab auf der Webseite ufersausen.de registrieren und sich für eine der 32 Firmen entscheiden, für die man antreten möchte. Hier besteht freie Wahl. Am Mittwoch, zwischen 16 und 18 Uhr und Donnerstag, zwischen 12 und 14.30 Uhr sollte die Startgebühr von fünf Euro bezahlt werden, womit man im Gegenzug die Startnummer erhält. Startschuss für den Lauf ist dann um 15 Uhr. Ende ist um 17 Uhr.

Eine halbe Stunde nach Ende beginnt die Feier im Fiddler’s Green mit einer Siegerehrung. Rund um die Strecke wird es Essens- und Getränkestände geben. Neu sind dieses Jahr zum Beispiel Hotdogs, Zuckerwatte, Popcorn sowie das Kinderprogramm des von „Manufaktur by Baier“ neu gegründeten Vereins „ErlebnisReich e.V.“

Wird die Tausend-Teilnehmer-Marke geknackt?

Spannend wird es, wenn es um die Teilnehmerzahl geht: Kamen zum erfolgreichen Start im Jahre 2022 bereits 720 Menschen, reihten sich zur zweiten Auflage 900 Menschen vor dem Start am Fiddler‘s Green auf. Allerdings wurden die Veranstalter jedes Mal mit schönem Wetter beschenkt. Wie viele kommen zur dritten Auflage? „Wir hoffen, dass wir die Tausend-Teilnehmer-Marke knacken können“, gesteht sich Hagg ein, „wenn das Wetter mitspielt.“

Beim ersten Ufersausen wurde die Messlatte für das Spendenaufkommen sehr hoch gelegt. In 2100 Runden sind stolze 18.720 Euro zusammengekommen, die der Hermann-Köhl-Schule zur Errichtung eines „Digitallabors“ zugutekamen. Beim zweiten Ufersausen sammelte der Verein Pfundig 15.500 Euro zur Entwicklung der Pfaffenhofen-App, die inzwischen online ist.

Spenden gehen an Kindergärten, Jugendhaus und Pfundig selbst

Für die dritte Auflage fließen die Spenden laut Veranstalter in drei Projekte ein: Erstens sollen möglichst alle Pfaffenhofener Kindergärten einen Teil der Spenden erhalten, um sich bestimmte Wünsche zu erfüllen. Zweitens soll das seit Kurzem aktivierte Jugendhaus unterstützt werden, zum Beispiel mit einem neuen Tischkicker oder Getränkeautomaten, heißt es. Und drittens möchte Pfundig die neue App mit einer „Schwarzen-Brett“- sowie einer KI-Funktion erweitern und dafür auf einen Teil der Spenden zurückgreifen. Der Gesamtbetrag der Spenden werde gedrittelt, teilte Hagg mit.