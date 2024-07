Rad-Marathon: Bernd Hummel kommt in Ulm an

Die „EuroTour24“ nähert sich ihrem heimatlichen Höhepunkt. Am kommenden Freitag, 5. Juli, wird Bernd Hummel auf seinem Weg von Gibraltar bis nach Estland in seiner Heimatstadt Ulm Station machen. Nach seiner Ankunft um 14 Uhr auf dem Münsterplatz wird er im Stadthaus Bilder und Geschichten von unterwegs präsentieren. Im Anschluss wird Hummel zusammen mit Vertretern der Stadt

Im Rahmen des Projekts legt der Initiator des Einstein-Marathons in 52 Tagen mit dem Rad 7500 km durch Europa zurück und folgt dabei der Europäischen Wasserscheide von Südspanien bis nach Tallinn in Estland an die Ostseeküste. Das Projekt gehört zur Initiative „Cool Running“, die 2020 von den Veranstaltern des Einstein-Marathons gestartet wurde – mit dem Ziel, alle Laufevents klimaneutral zu gestalten und zusätzlich regionale Klimaschutzprojekte zu unterstützen.

Hobbyradler können Bernd Hummel begleiten

In den nächsten Tagen besteht auch die Möglichkeit, Bernd Hummel bei seinen Heim-Etappen zu begleiten:

4. Juli: Etappe von Donaueschingen nach Laichingen. Einstiegsmöglichkeiten: Beuron 8:00 Uhr, Sigmaringen 9:30 Uhr – Ankunft in

5. Juli: Etappe von Laichingen nach Ulm. Einstieg: Laichingen/Bikecenter Alb 11:00 Uhr – Bad Blau Blaustein 12:45 Uhr – Ankunft in Ulm/Münsterplatz um 13:45 Uhr – Pressekonferenz Stadthaus 14:00 Uhr – Einweihung Trinkwasserbrunnen 15:00 Uhr.

6. Juli: Etappe von Blaustein nach Heidenheim und zurück. Start: 10:00 Uhr.