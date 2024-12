Marcel Emmerich sichert sich Listenplatz sechs bei den Grünen in Baden-Württemberg

Beim Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg hat sich Marcel Emmerich, der Bundestagsabgeordnete für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, den aussichtsreichen Listenplatz sechs gesichert. Emmerich erhielt in der Abstimmung 92 Prozent der Delegiertenstimmen.

In seiner Bewerbungsrede betonte Emmerich, dass sich die liberale Demokratie gegen Verfassungsfeinde von Innen und Außen verteidigen müsse. Mit dem deutlichen Votum in Reutlingen erhält Emmerich Rückenwind für seine Kandidatur. Zu seinem Listenplatz sagt er: „Das Vertrauen der Grünen Baden-Württemberg in meine Kandidatur freut mich sehr. Wir gehen hoch motiviert in den Wahlkampf und werden um jede Stimme in Ulm und im Alb-Donau-Kreis kämpfen.“ (AZ)