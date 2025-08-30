Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Braucht Deutschland mehr Soldaten?

Deutschlands Sicherheit sei keine Selbstverständlichkeit mehr, warnt Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Das zeige die internationale Sicherheitslage. So hat der Bund die rechtliche Grundlage für einen neuen Wehrdienst geschaffen. 2011 war die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt worden. Das neue Modell setzt zunächst auf Freiwilligkeit und unterschiedliche Verpflichtungszeiten. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Braucht Deutschland mehr Soldaten?

