Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Braucht Deutschland mehr Soldaten?

Illertissen

Die internationale Sicherheitslage erfordert eine starke Bundeswehr. Wir haben Passanten in Illertissen und Senden gefragt, was sie von der Wehrpflicht halten.
Von Regina Langhans
    Soldaten der Marine stehen an Bord der Fregatte „Bayern“. Der Bund hat die rechtlichen Grundlagen für einen neuen Wehrdienst geschaffen.
    Soldaten der Marine stehen an Bord der Fregatte „Bayern“. Der Bund hat die rechtlichen Grundlagen für einen neuen Wehrdienst geschaffen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Deutschlands Sicherheit sei keine Selbstverständlichkeit mehr, warnt Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Das zeige die internationale Sicherheitslage. So hat der Bund die rechtliche Grundlage für einen neuen Wehrdienst geschaffen. 2011 war die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt worden. Das neue Modell setzt zunächst auf Freiwilligkeit und unterschiedliche Verpflichtungszeiten. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Braucht Deutschland mehr Soldaten?

