Umfrage zur Wiesn 2024: Wie teuer darf die Maß Bier sein?

Auf der Theresienwiese in Bayerns Landeshauptstadt München beginnt am heutigen Samstag das Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt startet zum 189. Mal und findet vom 21. September bis 6. Oktober statt. Eine elementare Frage ist dabei jeweils die nach dem Bierpreis. Gefühlt steigt er Jahr für Jahr an. In dem einen oder anderen Zelt wird er heuer die 15-Euro-Marke überrunden. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wie teuer darf die Maß sein?

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oktoberfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis