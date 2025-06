Frau schildert unangenehmes Treffen mit joggendem Mann

Eine unangenehme Begegnung hat eine 26-jährige Frau mit Kleinkind am Donnerstag in der Nähe des Iller-Staudamms im Ortsteil Sinningen erlebt, wie die Polizei Ulm berichtet. Kurz nach 15.30 Uhr sei sie auf einen Mann aufmerksam geworden, der dort stand und sie mit „Hallo“ ansprach. Als sie mit ihrem Kind an dem Jogger vorbeiging, setzte der Unbekannte seine Laufrunde fort. Dabei erkannte die Frau, dass der Mann mit sogenannten Hot-Pants bekleidet war. Die knappe Hose soll an der rechten Seite eingerissen gewesen sein, sodass fast die blanke Hüfte zu erkennen war. Zudem habe das Genital des Mannes seitlich aus der Hose gehangen. „Die Frau handelte richtig und ging scheinbar unbeeindruckt weiter“, schreibt die Polizei. Später erstattete sie Anzeige. Sie beschrieb den Unbekannten als einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit schlanker und durchtrainierter Figur. Er hatte weiße, kurze Haare und einen weißen Schnauzbart. Neben seiner dunklen Hose trug er ein dunkles Tanktop. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) ermittelt und sucht den Unbekannten. (AZ)

Kirchberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchberg an der Iller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis