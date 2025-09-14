Unbekannte Person sticht alle vier Reifen an geparktem Auto in Jedesheim auf

Die Illertisser Polizei hat wegen einer dreisten Tag in Jedesheim Ermittlungen aufgenommen. Dem Polizeibericht zufolge wurden dort im Zeitraum von Donnerstag, 11. September, 20.30 Uhr, bis Freitag, 12. September, 6.50 Uhr im Ölmühlweg an einem Auto alle vier Reifen aufgestochen und somit beschädigt. Wer den Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro verursacht hat, ist unbekannt. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)
Illertissen-Jedesheim
