Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte Person sticht vier Reifen an geparktem Auto in Jedesheim auf

Illertissen-Jedesheim

Unbekannte Person sticht alle vier Reifen an geparktem Auto in Jedesheim auf

Eine dreiste Tat beschäftigt die Polizeiinspektion Illertissen. Im Ölmühlweg in Jedesheim hat jemand dafür gesorgt, dass ein Auto vorerst stehen bleiben musste.
    • |
    • |
    • |
    In Jedesheim hat eine bislang unbekannte Person erheblichen Schaden an einem Auto angerichtet. Die Polizei ermittelt.
    In Jedesheim hat eine bislang unbekannte Person erheblichen Schaden an einem Auto angerichtet. Die Polizei ermittelt. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Die Illertisser Polizei hat wegen einer dreisten Tag in Jedesheim Ermittlungen aufgenommen. Dem Polizeibericht zufolge wurden dort im Zeitraum von Donnerstag, 11. September, 20.30 Uhr, bis Freitag, 12. September, 6.50 Uhr im Ölmühlweg an einem Auto alle vier Reifen aufgestochen und somit beschädigt. Wer den Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro verursacht hat, ist unbekannt. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden