Unbekannter beschädigt Netze von Fußballtoren auf Sportplatz in Vöhringen-Illerzell

Vöhringen-Illerzell

Unbekannte Person beschädigt auf dem Sportplatz von Illerzell Netze von Fußballtoren

Jemand hat auf dem Fußballplatz in Illerzell gezündelt und zwei Tornetze mutwillig kaputt gemacht. Die Polizei in Illertissen bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Ein Fall von Vandalismus am Sportplatz in Illerzell beschäftigt die Polizei.
    Ein Fall von Vandalismus am Sportplatz in Illerzell beschäftigt die Polizei. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

    Die Polizeiinspektion Illertissen hat aufgrund einer dreisten Tat am Sportplatz in Illerzell Ermittlungen aufgenommen. Wie sich dem Polizeibericht zufolge herausstellte, zündelte eine bislang unbekannte Person an einem Netz eines Fußballtores, wobei dieses stark beschädigt wurde. Außerdem wurde ein weiteres Netz mutwillig zerschnitten. Die Sachschäden belaufen sich derzeit auf etwa 200 Euro. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 20. August, und Freitag, 29. August. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

