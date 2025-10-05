Unbekannter bricht Gartenhütten in Weißenhorn auf und zündet vermutlich eine von ihnen an

In der Nacht auf Samstag sind in einer Kleingartenanlage im Bereich der Richard-Wagner-Straße in Weißenhorn mehrere Gartenhütten aufgebrochen worden. Dem Polizeibericht zufolge gingen der oder die Täter ziemlich gewaltsam vor. Eine Hütte wurde sogar vermutlich mutwillig in Brand gesteckt. Das Gebäude selbst und die Grünfläche drumherum sowie eine Thujahecke fielen dem Feuer zum Opfer. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zudem kann laut Polizei zum derzeitigen Stand noch nicht gesagt werden, ob aus den betroffenen Hütten etwas gestohlen wurde. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)
Weißenhorn
