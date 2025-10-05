Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter bricht Gartenhütten in Weißenhorn auf und zündet vermutlich eine von ihnen an

Weißenhorn

Unbekannter bricht Gartenhütten in Weißenhorn auf und zündet vermutlich eine von ihnen an

In einer Kleingartenanlage in Weißenhorn ist in der Nacht auf Samstag eine Hütte ausgebrannt. Andere wurden gewaltsam geöffnet. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Weißenhorn ermittelt wegen mehreren Aufbrüchen und einer mutmaßlichen Brandstiftung in einer Kleingartenanlage in Weißenhorn.
    Die Polizei Weißenhorn ermittelt wegen mehreren Aufbrüchen und einer mutmaßlichen Brandstiftung in einer Kleingartenanlage in Weißenhorn. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In der Nacht auf Samstag sind in einer Kleingartenanlage im Bereich der Richard-Wagner-Straße in Weißenhorn mehrere Gartenhütten aufgebrochen worden. Dem Polizeibericht zufolge gingen der oder die Täter ziemlich gewaltsam vor. Eine Hütte wurde sogar vermutlich mutwillig in Brand gesteckt. Das Gebäude selbst und die Grünfläche drumherum sowie eine Thujahecke fielen dem Feuer zum Opfer. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zudem kann laut Polizei zum derzeitigen Stand noch nicht gesagt werden, ob aus den betroffenen Hütten etwas gestohlen wurde. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden